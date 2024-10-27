هيونداي تطلق سيارتها Kona الكهربائية

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سول - (د ب أ):

أطلقت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية في العالم، سيارتها الكهربائية Kona الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها Kona الجديدة تأتي بطول 36ر4 متر، كما زاد طول قاعدة العجلات بمقدار 6 ملم تقريبا، وهو ما ساعد على زيادة سعة صندوق الأمتعة إلى 466 لترا، كما توفر السيارة مساحة تخزين تحت الغطاء الأمامي.

الدفع

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك كهربائي بقوة 156 حصانا أو بقوة 218 حصانا.

وتتوفر للسيارة الكهربائية بطاريتان سعة 4ر48 أو 4ر65 كيلووات ساعة، مع مدى سير يصل إلى 514 كلم.

وتتيح السيارة عملية الشحن ثنائي الاتجاه بحيث يمكن الاستفادة من طاقة البطارية للاستهلاك الخارجي في رحلات التخييم على سبيل المثال وشحن بطاريات السكوتر الكهربائي.

تعديلات تصميمية

وتتميز السيارة Kona الجديدة من خلال التعديلات التصميمية على الجسم، فضلا عن شريط إضاءة بتقنية LED يمتد على كامل المقدمة وكسوة جديدة للرفارف، مع إضاءة مدمجة في المقدمة والمؤخرة وكسوة للعتبات الجانبية بتصميم جذاب. وتتوج هذه الملامح بشكل العجلات الجذابة قياس 17 بوصة والمصنوعة من معدن خفيف.

وتعتمد السيارة الكهربائية على نظام ملاحة مطور مع العديد من الوظائف الخاصة بالسيارات الكهربائية مثل محطات الشحن على الطريق والتخطيط للمسار.

وتزخر السيارة Kona بشاشتين قياس 25ر12 بوصة، إحداهما تعمل كقمرة قيادة رقمية والأخرى لنظام الملاحة والملتيميديا، فضلا عن العديد من الأنظمة المساعدة مثل منظم مسافة الأمان الأوتوماتيكي ونظام استرداد طاقة الكبح المطور ونظام التعرف على الإشارات المرورية ومساعد مراقبة الانتباه المعتمد على الكاميرا ومساعد تتبع والحفاظ على المسار، فضلا عن منظم السرعة المتوائم.

وتتمتع السيارة Kona الجديدة بخاصية التحديث عبر الأثير، ومكيف الهواء ثنائي المناطق، وكشافات Full LED ومصابيح خلفية تعمل بتقنية LED.