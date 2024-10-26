أرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المواطنين عن الطرازات التي تنتمي لفئة الكروس أوفر أو الـ SUV، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها سوق السيارات المصري خلال الشهور الماضية من زيادات متتالية.

ويمكن من خلال الموضوع التالي التعرف على عددا من السيارات الكروس أوفر الجديدة المتاحة بسوق السيارات المصري وتبدأ أسعارها من 795 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

شيري تيجو 4 برو

تبدأ أسعار تيجو 4 برو الرسمية من 880 ألف جنيه للفئة Comfort الأولى، والفئة Luxury الثانية 955 ألفا جنيه، والفئة Turbo الأعلى تجهيزًا مليون 30 ألف جنيه.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

شيري تيجو 3

تقدم أسعار شيري تيجو 3 الرياضية بفئة واحدة سعرها الرسمي 830 ألف جنيه.

تقدم شيري تيجو 3 بمحرك سعة 1.500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة 125 حصان، وعزم أقصى 160 نيوتن متر عند 3900 لفة بالدقيقة.

تستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

جاك JS2

تقدم جاك JS2 موديل 2024 خلال أغسطس الجاري بسعر 795 ألف جنيه.

تعتمد جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

جيلي GX3 Pro

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2024 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium، ويبلغ سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

إم جي ZS

تبدأ أسعار الفئة الأولى من إم جي zs الجديدة من مليون 30 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون 50 ألف جنيه، والفئة الثالثة مليون 80 ألف جنيه.

زودت ZS بمحرك مكون من 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بقوة 123حصان. تتسارع ZS من الثبات حتى 100 كم/س خلال 12.1 ثانية وتستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.