إعلان

أرخص 5 سيارات كروس أوفر جديدة بالسوق المصري

03:05 م السبت 26 أكتوبر 2024

سيارات كروس أوفر جديدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المواطنين عن الطرازات التي تنتمي لفئة الكروس أوفر أو الـ SUV، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها سوق السيارات المصري خلال الشهور الماضية من زيادات متتالية.

ويمكن من خلال الموضوع التالي التعرف على عددا من السيارات الكروس أوفر الجديدة المتاحة بسوق السيارات المصري وتبدأ أسعارها من 795 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو الجديدة

تبدأ أسعار تيجو 4 برو الرسمية من 880 ألف جنيه للفئة Comfort الأولى، والفئة Luxury الثانية 955 ألفا جنيه، والفئة Turbo الأعلى تجهيزًا مليون 30 ألف جنيه.

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

شيري تيجو 3

شيري تيجو 3

تقدم أسعار شيري تيجو 3 الرياضية بفئة واحدة سعرها الرسمي 830 ألف جنيه.

تقدم شيري تيجو 3 بمحرك سعة 1.500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة 125 حصان، وعزم أقصى 160 نيوتن متر عند 3900 لفة بالدقيقة.

تستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

جاك JS2

جاك JS2

تقدم جاك JS2 موديل 2024 خلال أغسطس الجاري بسعر 795 ألف جنيه.

تعتمد جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

جيلي GX3 Pro

جيلي GX3 Pro

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2024 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة premium، ويبلغ سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

إم جي ZS

إم جي ZS

تبدأ أسعار الفئة الأولى من إم جي zs الجديدة من مليون 30 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون 50 ألف جنيه، والفئة الثالثة مليون 80 ألف جنيه.

زودت ZS بمحرك مكون من 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، بقوة 123حصان. تتسارع ZS من الثبات حتى 100 كم/س خلال 12.1 ثانية وتستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

سيارات كروس أوفر السيارات الجديدة عالم السيارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
القائمة الكاملة بأسعار سيارات إم جي الصينية في مصر

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)