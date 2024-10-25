كيا تطرح موديلات 2025 بالسوق المصري بزيادة وصلت 200 ألف جنيه

كيا تاسمان 2025.. أول بيك آب جديدة في تاريخ العلامة الكورية

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كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية في مصر، طرح موديلات 2025 لطرازاتها الجديدة عدا كيا جراند سيراتو لازالت تقدم كموديل 2024.

تراوحت الزيادة التي أقرها الوكيل المحلي بين 50 إلى 200 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعار أرخص طرازات كيا بمصر بعد الزيادة من 1,299,900 جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات كيا الجديدة بالسوق المحلي خلال الشهر الجاري:

كيا إكسيد

تقدم كيا إكسيد كروس أوفر 2025 بزيادة 50 ألف جنيه وأصبحت أسعارها تبدأ من 1,449,900 جنيه للفئة الأولى، و1,549,900 جنيه للفئة الثانية، والأعلى تجهيزًا سعرها 1,649,900 جنيه.

كيا جراند سيراتو

تقدم كيا جراند سيراتو موديل 2024 بزيادة 50 ألف جنيه وأصبحت أسعارها تبدأ من 1,299,900 جنيه للفئة الأولى، و1,429,900 جنيه للفئة الثانية، بينما الفئة الثالثة تباع 1,499,900 جنيه.

كيا سورينتو

تقدم كيا سورينتو الـ SUV موديل 2025 الجديدة بزيادة 200 ألف جنيه وهي تتوفر بفئة واحدة "توب لاين" من التجهيزات 3,399,900 جنيه.

كيا سبورتاج

ارتفعت أسعار كيا سبورتاج الجديدة موديل 2025 بقيمة 100 ألف جنيه وأصبحت تبدأ من 1,889,900 جنيه للفئة الأولى، و2,019,900 جنيه للفئة الثانية، و2,149,900 جنيه للفئة الثالثة.

أما الفئة الرابعة من السيارة أصبح سعرها الجديد 2,259,900 جنيه، و2,389,900 للفئة الخامسة.