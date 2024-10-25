تراجع أرباح مرسيدس بنز في الربع الثالث لهذا السبب

شتوتجارت - (د ب أ):

تراجعت أرباح شركة السيارات الألمانية "مرسيدس بنز" في الربع الثالث من هذا العام بسبب ضعف السوق الصينية المهمة.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة في شتوتجارت أن الأرباح انخفضت قبل احتساب الفوائد والضرائب بمقدار النصف تقريبا على أساس سنوي إلى 52ر2 مليار يورو.

وحققت الشركة هامش ربح تشغيلي بعد احتساب المؤثرات الخاصة قدره 7ر4% فقط في قطاع سيارات الركاب، مقابل بـ 4ر12% في العام السابق.

وكان رئيس مرسيدس أولا كيلينيوس قد خفض بالفعل توقعات أرباح الشركة بشكل كبير في سبتمبر/أيلول الماضي لأن النماذج باهظة الثمن لم تحقق الأداء الجيد المتوقع في الصين. وانخفضت المبيعات بنسبة 7ر6% إلى 5ر34% مليار يورو في الربع الثالث من هذا العام. وانخفضت أرباح المجموعة بأكثر من النصف إلى 72ر1 مليار يورو.