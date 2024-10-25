إعلان

تراجع أرباح مرسيدس بنز في الربع الثالث لهذا السبب

01:24 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

تراجع أرباح مرسيدس بنز في الربع الثالث بسبب ضعف ال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شتوتجارت - (د ب أ):

تراجعت أرباح شركة السيارات الألمانية "مرسيدس بنز" في الربع الثالث من هذا العام بسبب ضعف السوق الصينية المهمة.

وأعلنت الشركة اليوم الجمعة في شتوتجارت أن الأرباح انخفضت قبل احتساب الفوائد والضرائب بمقدار النصف تقريبا على أساس سنوي إلى 52ر2 مليار يورو.

وحققت الشركة هامش ربح تشغيلي بعد احتساب المؤثرات الخاصة قدره 7ر4% فقط في قطاع سيارات الركاب، مقابل بـ 4ر12% في العام السابق.

وكان رئيس مرسيدس أولا كيلينيوس قد خفض بالفعل توقعات أرباح الشركة بشكل كبير في سبتمبر/أيلول الماضي لأن النماذج باهظة الثمن لم تحقق الأداء الجيد المتوقع في الصين. وانخفضت المبيعات بنسبة 7ر6% إلى 5ر34% مليار يورو في الربع الثالث من هذا العام. وانخفضت أرباح المجموعة بأكثر من النصف إلى 72ر1 مليار يورو.

الربع الثالث مرسيدس مبيعات السيارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كيا تطرح موديلات 2025 بالسوق المصري بزيادة وصلت 200 ألف جنيه

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)