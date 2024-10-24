في هذه الدولة.. هيونداي تبدأ الإنتاج التجريبي للهيدروجين من بقايا الطعام

واشنطن - (د ب أ):

بدأ مصنع شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتور في ولاية جورجيا الأمريكية تشغيل عملياته اللوجيستية الداخلية باستخدام الهيدروجين، مع بدء الإنتاج التجريبي المحلي للهيدروجين باستخدام الغاز الحيوي المستخرج من بقايا الطعام كجزء من جهودها لبناء مستقبل الطاقة المستدامة على أساس غاز الهيدروجين.

يذكر أن مصنع الشركة المعروف باسم ميتابلانت في ولاية جورجيا الذي ينتج المركبات الكهربائية والبطاريات يستخدم الشاحنات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود والتي تضمن كثافة الطاقة فيها قطع مسافة كبيرة قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود، وهو ما يقلل القلق بشأن مدى الشاحنة بحسب جيم بارك رئيس قطاع تطوير المركبات التجارية والهيدروجين في شركة هيونداي بأمريكا الشمالية.

وتعهدت هيونداي باستثمار حوالي 7ر5 تريليون وون (1ر4 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة، لبناء مستقبل يدور حول الهيدروجين بعيدا عن صناعة السيارات لتحقيق أهدافها المناخية وتسريع التحول الأخضر في العالم بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتقول الشركة الكورية الجنوبية إنها تستهدف الوصول إلى صفر كربون بحلول 2045 وأن تصبح محايدة كربونيا في كل مراحل إنتاجها وتشغيلها.

وقال بارك "عندما يتعلق الأمر بالهيدروجين فإننا نقدم حلا متكاملا يشمل كل مراحل التعامل مع الغاز من النقل والتخزين والتوزيع وحتى الاستخدام... نحن ننظر إلى النطاق الكامل لاقتصاد الهيدروجين".

ومع تحول صناعة السيارات العالمية بعيدًا عن الوقود الأحفوري، ركزت هيونداي على الترويج للهيدروجين كوقود بديل خالٍ من الكربون، ويمكن إنتاجه عن طريق احتجاز الكربون أو التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة.

وقال بارك إن هيونداي ترى أن الهيدروجين يلعب دورًا رئيسيًا في قطاع المركبات التجارية لأن كثافة تخزينه العالية توفر ميزة في الوزن والمدى مقارنة بالمركبات الكهربائية التي تعمل ببطاريات الليثيوم المؤين.

يذكر أن السيارات الهيدروجينية تستخدم الهيدروجين كوقود لتوليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المحرك الكهربائي فيها، في حين تعمل السيارات الكهربائية ذات البطارية باستخدام الكهرباء المخزنة في البطاريات.