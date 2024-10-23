بنتلي Continental GT الجديدة .. نظرة عن قرب

برلين - (د ب أ):

تشتهر سيارات بنتلي بمحركاتها الكبيرة، التي تزأر في موديلاتها الفاخرة وخاصة السيارة Continental، التي تعتمد على المحرك W12، إلا أن الشركة البريطانية قررت الاستغناء عن هذا المحرك مع إطلاق الجيل الرابع من الجران توريزمو Gran Turismo بمحرك V8 مع دعم كهربائي.

نظام دفع هجين

ولكي تخفف بنتلي من صعوبة لحظات الوداع على عشاق المحركات الكبيرة، فإنها اعتمدت على نظام دفع هجين يجمع بين محرك تربو V8 بسعة حجمية 0ر4 لتر ومحرك كهربائي لكي تنطلق السيارة الفاخرة بقوة إجمالية تبلغ 575 كيلووات/782 حصان بزيادة قدرها 20% من قوة المحرك W12 البالغة 485 كيلووات/659 حصان، وبالتالي فإنها تعتبر أقوى سيارات بنتلي على الإطلاق.

ولا تقتصر التعديلات الجديدة على نظام الدفع الهجين، ولكن السيارة الجران توريزمو الجديدة، التي تتوافر بتكلفة تبدأ من 246 ألف يورو، تأتي أيضا مجهزة بمجموعة حركة وتعليق جديدة، والتي تشتمل على مخمدات ثنائية الصمامات ويمكن مواءمتها بصورة أفضل حسب حالة الطريق وأسلوب القيادة.

وتبعا للتفضيلات الشخصية فإن مجموعة الحركة والتعليق يمكن ضبطها بشكل سلس للغاية أو على درجة عالية من الصلابة، حتى تقوم قوى الطرد المركزي بسحب الركاب بقوة، فضلا عن أنه لا يتم دفع السيارة للخارج في أضيق المنعطفات.

معدلات أداء رياضية

وتتمتع السيارة Continental GT الجديدة بمعدلات أداء مشابهة للسيارات السوبر رياضية؛ حيث تزخر بمحرك قوي يدور بعزم دوران أقصى يصل إلى 1000 نيوتن متر ومجموعة حركة وتعليق في غاية الرشاقة والحيوية مع نظام الدفع الرباعي ونظام توجيه المحور الخلفي.

وبفضل منظومة الدفع الهجين تنطلق السيارة من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 2ر3 بدلا من 6ر3 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 335 كلم/س.

وتتيح منظومة الدفع الهجين إمكانية قيادة السيارة لمسافة 80 كلم بواسطة المحرك الكهربائي فقط بفضل تجهيز السيارة ببطارية سعة 26 كيلووات/الساعة، وخلال هذه المسافة ينعم الركاب بالهدوء والاسترخاء، وتصل السرعة القصوى إلى 140 كلم/س، وهي سرعة ليست بطيئة تماما.

وحرصت الشركة البريطانية على تعزيز جوانب الأناقة في سيارتها Continental GT الجديدة؛ حيث جاءت السيارة بطول لم يتغير تقريبا ويبلغ 90ر4 متر، ولكنها قامت بتبسيط المقدمة ودمج الكشافين المزدوجين في عدستين ضوئيتين كبيرتين، بالإضافة إلى تحسين الأشكال أعلى المحور الخلفي، وتعزيز خصائص الإيروديناميكية على مؤخرة السيارة.

مقصورة داخلية فخمة

وتظهر لمسات الفخامة والرقي في المقصورة الداخلية للسيارة أكثر من أي وقت مضى، بالإضافة إلى العدادات الرقمية والبكرة الكبيرة، التي يمكن تدويرها حسب الرغبة، ويمكن الاختيار بين شاشة لمسية في الواجهة أو 3 عدادات كلاسيكية، كما يمكن الحصول على الكونسول من الكربون أو الخشب.

وبينما ينعم الركاب في الأمام بوفرة التجهيزات والبيانات، تكون المتعة لركاب المقعد الخلفي محدودة نوعا ما، فعلى الرغم من أنهم يجلسون على مقاعد وثيرة مع فرش جلدي سميك، إلا أن مساحة الركبة لا تزال محدودة؛ حيث تعتمد سيارة بنتلي الجديدة على قاعدة عجلات 85ر2 متر.