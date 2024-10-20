شاومي تطلق ضاغط الهواء المحمول 2 Pro مع قدرة نفخ 16 إطار سيارة

بكين - (د ب أ):

أطلقت شركة شاومي الكمبريسور الكهربائي الجوال Portable Electric Air Compressor 2 Pro الجديد، الذي يأتي مزودا ببطارية سعة 27 وات ساعة، ما يؤهله لنفخ ما يصل إلى 16 إطار سيارة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الكمبريسور (ضاغط هواء) الكهربائي الجديد، الذي يأتي بأبعاد 152 × 100 × 63 ملم، يمكنه نفخ الإطارات بضغط يصل إلى 3ر10 بار.

ويشتمل الكمبريسور Portable Electric Air Compressor 2 Pro الجوال على شاشة عرض وأزرار لضبط الضغط النهائي المطلوب.

كما يشتمل الكمبريسور على لمبات LED بيضاء وحمراء؛ حيث يمكن استخدام اللمبات البيضاء لإضاءة صمام السيارة مثلا، في حين يمكن استخدام اللمبات الحمراء كضوء تحذير، على سبيل المثال في حالة تعطل السيارة.