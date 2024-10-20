إعلان

شاومي تطلق ضاغط الهواء المحمول 2 Pro مع قدرة نفخ 16 إطار سيارة

09:49 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

كمبريسور كهربائي جوال لنفخ إطارات السيارة من شاومي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بكين - (د ب أ):

أطلقت شركة شاومي الكمبريسور الكهربائي الجوال Portable Electric Air Compressor 2 Pro الجديد، الذي يأتي مزودا ببطارية سعة 27 وات ساعة، ما يؤهله لنفخ ما يصل إلى 16 إطار سيارة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الكمبريسور (ضاغط هواء) الكهربائي الجديد، الذي يأتي بأبعاد 152 × 100 × 63 ملم، يمكنه نفخ الإطارات بضغط يصل إلى 3ر10 بار.

ويشتمل الكمبريسور Portable Electric Air Compressor 2 Pro الجوال على شاشة عرض وأزرار لضبط الضغط النهائي المطلوب.

كما يشتمل الكمبريسور على لمبات LED بيضاء وحمراء؛ حيث يمكن استخدام اللمبات البيضاء لإضاءة صمام السيارة مثلا، في حين يمكن استخدام اللمبات الحمراء كضوء تحذير، على سبيل المثال في حالة تعطل السيارة.

شركة شاومي كمبريسور الكهربائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماكلارين الهجين W1 الخارقة تنطلق رسميًا.. قوتها تتجاوز 1200 حصان

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)