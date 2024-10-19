نوريس مستعد لنهاية مرهقة لموسم فورمولا-1

أوستن - (د ب أ):

اعترف البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، انه يستعد لنهاية مرهقة وعصيبة للموسم حيث يهدف لانتزاع لقب بطولة العالم من الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن سائق فريق مكلارين يدخل سباق جائزة أمريكا الكبرى في أوستن متأخرا بفارق 52 نقطة خلف فيرستابن، مع تبقي ست سباقات و180 نقطة متاحة.

وحقق نوريس أهم فوز في مسيرته في السباق الأخير بسنغافورة كما أنه استطاع أن يقلص 26 نقطة من الفارق بينه وبين فيرستابن في آخر أربع سباقات.

وكشف نوريس /24 عاما/ ، الذي يخوض موسمه السادس في فورمولا-1 ، أنه مازال يتأقلم على الأضواء التي تسلط عليه بصفته منافس رئيسي على اللقب.

وقال :"سأجد الأمر غريبا دائما. ربما يستغرق الأمر بعض سنوات أخرى للتكيف مع هذا لأنني مازلت لا أشعر بأنني كنت أشاهد السباقات على شاشة التلفزيون منذ فترة طويلة وأرى أمثال فرناندو ألونسو ولويس هاميلتون وجينسون باتون وكل هؤلاء الرجال، والآن أنا في هذا الموقف".

وأضاف :" لذلك بنسبة مئة بالمئة، فإن القتال للتتويج ببطولة العالم يحتاج للكثير من التركيز ونحن نكد لكي نتواجد في الوضع الذي نتواجد فيه".

وأردف :"مازلت أشعر بالراحة ولكن هناك المزيد من الضغوط والتوتر وأنا واثق من أن الأمور ستصبح مرهقة للغاية وأكثر صعوبة في مع نهاية الموسم، هذا أكيد. ولكنني أشعر بالراحة، وأركز على نفسي وأنا استمتع بكل لحظة".

يذكر أن فريستابن وفريقه ريد بول هيمنا على الرياضة ولكن السائق الهولندي لم يفز بأي سباق منذ فوزه بسباق جائزة إسبانيا الكبرى قبل أربعة أشهر.