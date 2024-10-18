بعد زيادة البنزين.. أرخص سيارة كهربائية متاحة بالسوق المصري

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية صباح اليوم الجمعة، الموافق 18 أكتوبر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، والتي جاءت على النحو التالي؛ سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين أًصبح سعره 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

أماسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين أصبح بسعر 15.25 جنيه بدلا من 13.75 جنيه، واللتر من البنزين 95 أوكتين أصبح بـ 17 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا سابقًا، وسعر اللتر من السولار أصبح بـ 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه سابقًا.

وفي هذه الأوقات تبحث الغالبية العظمي من المواطنين بسوق السيارات المصري عن كل الحلول الممكنة والطرق الفعالة التي تجنبهم تحمل أعباء مالية إضافية خلال تعاملهم اليومي بالسيارة، ومن أبرز الطرق فاعلية شراء سيارة كهربائية نظرًا لخفض تكلفة شحنها مقارنة بالوقود.

وتعد السيارة الكهربائية إم جي 4 كأول سيارة كهربائية للعلامة في مصر، أبرز الخيارات المتاحة أمام المقبلين على الشراء إذ تعد هي أرخص سيارة كهربائية متاحة أمام عملاء السوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات إم جي 4 الكهربائية بسوق السيارات المصري:

تقدم إم جي 4 في مصر بنسختين كلاهما دفع خلفي، الأولى "Standard" وتعتمد على بطارية سعة 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

تمتلك سيارة إم جي العديد من المزايا يذكر منها نظام فتح وإغلاق الشبكة الامامية آلي، ومصابيحها LED مع إمكانية التحكم في الإضاءة، واضاءة LED مع ديكور خلفى.

كما يتوفر نظام تشغيل ذكى للموتور وكونسول أمامى طائر بتصميم ذكى وشاحن لاسلكى (الفئة الأعلى تجهيزًا)، ونظام الشاشه يعمل بالأوامر الصوتية الذكي وكذا اللمس، والكاميرا تعمل بنظام 360.

وبحسب المعلن من المنصور للسيارات، يتمتع كل من يشتري إم جي 4 الكهربائية بالشحن مجانًا أو ببطاقة دفع مسبقة داخل نقاط شحن شركة "Infinity" لحلول الطاقة المتجددة حتى 40 ألف كم

كما يقدم المنصور لعملائه برنامج استبدال سيارة إم جى 4 من العام الأول وحتى العام الثالث للشراء مع ضمان استرداد يصل إلى 70%من قيمة السيارة بالاضافة إلى صيانه مجانية حتى 60 ألف كيلو متر أو 3 سنوات أيهما أقرب.

تبدأ أسعارها من مليون و350.000 جنيه للنسخة الأولى Standard، بينما يصل سعر الفئة Luxury الأعلى تجهيزا مليون و650.000 جنيه.

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