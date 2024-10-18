بعد ارتفاع أسعاره.. هذه أرخص وأقل سيارة استهلاكا للوقود بمصر

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كتب - محمد جمال:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية صباح اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، وقررت رفع أسعار المنتجات البترولية بما في ذلك أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت.

وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.

ومع ارتفاع أسعار الوقود يبحث العديد من المواطنين المقبلين على الشراء في هذه الأوقات عن سيارة موفرة في استهلاك الوقود وأن يكون سعرها رخيص ومناسب.

ونستعرض خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات سوزوكي ألتو "كسر زيرو" الأرخص سعرًا والأقل استهلاكًا للوقود:

تستهلك ألتو من الوقود في المتوسط 3.0 لتر لكل 100 كيلومتر، إذ تعد هي أكثر سيارة موفرة في استهلاك الوقود بالسوق المصري.

تعتمد سوزوكي ألتو على محرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا بنظام حقن إلكتروني وجر أمامي ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

تتميز ألتو الجديدة بعدد من تجهيزات الأمان في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وإنذار لربط حزام الأمان، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وقفل أمان خلفي.

يمكن شراء سوزوكي ألتو موديل 2021 بمتوسط سعري 350 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في السعر النهائي.