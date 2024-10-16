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سوبارو تقدم نسخة خاصة من Forester في الأسواق.. صور

10:13 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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    Advantage Edition
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    Advantage Edition
  • عرض 5 صورة
    Advantage Edition
  • عرض 5 صورة
    Advantage Edition
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طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة سوبارو عن إطلاق الموديل الخاص Advantage Edition من أيقونتها Forester، التي تنتمي إلى فئة موديلات SUV.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل الخاص Advantage Edition الجديد يتميز من خلال الديكورات الخاصة على الجوانب باللونين الأبيض والأسود.

وتزدان المقصورة الداخلية بشعار النسخة الخاصة على الحصير. وتأتي السيارة بباقة موسعة من التجهيزات القياسية، منها على سبيل المثال مكيف الهواء ثنائي المناطق والمرايا الخارجية القابلة للضبط والطي بآلية كهربائية، فضلا عن قابلية التدفئة.

وتتمتع النسخة الخاصة بمقود مكسو بالجلد وكاميرا الرجوع للخلف، فضلا عن حزمة واسعة من الأنظمة المساعدة، بجانب نظام Eyesight من سوبارو.

وأوضحت سوبارو أن الإصدار الخاص Advantage Edition يعتمد على الجيل الحالي من السيارة Forester القياسية، والتي تأتي بطول 4.64 متر، مع نظام دفع رباعي ومحرك بوكسر بقوة 150 حصانا.

Advantage Edition سوبارو Forester
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