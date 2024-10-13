تويوتا أوربان كروزر في مواجهة أوبل موكا بفارق 110 ألف جنيه

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

كشفت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن السيارة أوربان كروزر الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV الجديدة كليًا، والتي تقدم لأول مرة في السوق المحلي.

وبعد طرح السيارة بصورة رسمية في سوق السيارات تواجه السيارة اليابانية الجديدة عددا من المنافسين المباشرين، ومن ضمن هولاء المنافسين أوبل موكا الجديدة التي يفرقها عن أوربان كروز 110 ألف جنيه.

ويرصد التقرير مقارنة شاملة من ناحية المواصفات والتسعير لكلًا من أوبل موكا و تويوتا أوربان كروز:

الأبعاد

تقدم تويوتا أوربان كروزر بأبعاد مناسبة للعائلات، حيث يبلغ طولها 4.345 مم، وعرضها 1.535 مم، وارتفاعها 1.645 مم، ومساحة تخزين خلفية تصل إلى 310 لتر، ويمكن زيادتها إلى 1.147 لتر بعد طي المقاعد الخلفية.

أما أوبل موكا فبلغ طولها 4 متر و15 سم مع مترين و55 سم لقاعدة العجلات وعرض متر و98 سم أما الارتفاع فقدره متر و53 سم.

المحرك وناقل الحركة

تعتمد أوربان كروزر على محرك تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، 4 سلندر، يولد قوة 105 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، ما يوفر أداءً مناسبًا لظروف القيادة المختلفة.

زودت أوبل موكا بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي 3 سلندر مع تربة بقوة 130 حصان وعزم 230 نيوتن.متر يظهر عند 1750 لفة محرك/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات للانطلاق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 9.2 ثوان.

وسائل الأمان

تأتي تويوتا أوربان كروزر مزودة بوسائل أمان متطورة، تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى نظام المساعدة في تثبيت السيارة على المرتفعات، ونظام التخفيف من الانقلاب.

حصلت موكا قياسيا على 8 وسائد هوائية وأنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات والتحكم في الجر ومراقبة ضغط الإطارات وحساسات ركن خلفية فضلا عن وسائل لدعم السائق مثل التعرف على الإشارات المرورية وسرعة الطريق وتحذير السائق من الإرهاق ومن مغادرة الحارة المرورية.

التجهيزات

تأتي تويوتا أوربان كروزر بتصميم عصري مع شبكة أمامية مصنوعة من الكروم، ومصابيح نهارية DRL نحيفة مستوحاة من أحدث طرازات تويوتا العالمية، وعجلات رياضية بقياس 17 بوصة، وشاشة تعمل باللمس بقياس 9 بوصة بدقة عالية، مع دعم لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي، كما توفر السيارة شاشة عرض أمامية، نظام ملاحة، وكاميرا رؤية 360 درجة، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي ونظام صوت متطور Arkamys لتجربة صوتية جيدة.

تقدم أوبل موكا بعددا من التجهيزات القياسية مثل مثبت السرعة والدخول بدون مفتاح وحساسات المطر ومصابيح LED أمامية وخلفية ودعم لأبل كاربلاي وأندرويد أوتو ونظام تغيير وضعية القيادة بينما أتت فئة موكا الأولى بتشغيل للمحرك عبر الزر وتكييف أوتوماتيكي وحساس للإضاءة وشاشة للعدادات الرقمية قياسها 12 بوصة بجانب أخرى وسطية قياس 10 بوصة بالإضافة لمرايا جانبية كهربائية الضم ومدخلين USB خلفيين وجنوط 17 بوصة.

زادت فئة موكا الأعلى بتجهيزات تشمل مصابيح أمامية ماتريكس LED وشاحن لاسلكي ولمسات خارجية باللونين الأسود والأحمر.

الأسعار

تتوفر تويوتا أوربان كروزر الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و390 ألف جنيه، ومليون و490 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تقدم الفئة الوحيدة من أوبل موكا موديل 2024 بالسوق المصري بسعر رسمي مليون و 550 ألف جنيه.