تسلا سايبر كاب.. تاكسي ذاتي القيادة جديد بدون عجلة قيادة

كتب - محمد جمال:

كشفت شركة تسلا، عن سيارة أجرة آلية والتي انطلقت تحت اسم Cybercab خلال حدث “We. Robot” ، حيث أعلن إيلون ماسك منذ ستة أشهر عن نية الشركة إطلاق سيارة أجرة آلية.

جاء ذلك، في عرض قدمه ماسك بولاية كاليفورنيا الأمريكية أول أمس الخميس، في وقت تتنافس شركات قليلة حول العالم على تقنيات القيادة الذاتية سواء للمركبات الشخصية، أو لسيارات الأجرة.

وأكد ماسك إن سيارة الأجرة "سايبر كاب" من تسلا، متوقع بدء الإنتاج التجاري عام 2026، وبسعر لا يزيد على 30 ألف دولار، وهو سعر منافس حتى للسيارات الكهربائية الصينية.

وقال ماسك إن السيارات الكهربائية من إنتاج تسلا ستكون قريبا ذات قيادة ذاتية دون إشراف مسبق من صاحب المركبة، وهي التقنية التي نقلها إلى سيارة الأجرة والحافلة.

وتبيع تسلا منذ سنوات مجموعة من الميزات التي يتم تسويقها في المركبات على أنها ذاتية القيادة بالكامل، والتي تتطلب إشرافا مستمرا، إلا أن ماسك قال، الخميس، إن الإشراف المستمر قارب على النهاية، بسبب تطور أنظمة القيادة.

وأنهي ماسك بأن السيارة "سايبر كاب" ستكون متاحة أمام المستهلكين بحلول العام 2026.