إعلان

بعد ظهورها بـ "قمة مصـر الدولية للتنقل الكهربائي".. أسعار ومواصفات إم جي 4 الجديدة

05:03 م الجمعة 11 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إم جي 4 الجديدة
  • عرض 4 صورة
    إم جي 4 الجديدة
  • عرض 4 صورة
    إم جي 4 الجديدة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد جمال:

ظهرت السيارة إم جي 4 الجديدة الكروس أوفر الكهربائية على هامش فعاليات النسخة الأولى من "قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية" والمقامة حاليًا بمركز مصر للمؤتمرات وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.

يأتي انعقاد هذه االقمة لتعكس التوجه المتسارع نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال النقل، والتي جمعت نخبة من الخبراء وصناع القرار في مجال السيارات الكهربائية والبنية التحتية الداعمة لها.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات إم جي 4 الكهربائية التفصيلية بالسوق المصري:

تقدم إم جي 4 في مصر بنسختين كلاهما دفع خلفي، الأولى "Standard" وتعتمد على بطارية سعة 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

تمتلك سيارة إم جي العديد من المزايا يذكر منها نظام فتح وإغلاق الشبكة الامامية آلي، ومصابيحها LED مع إمكانية التحكم في الإضاءة، واضاءة LED مع ديكور خلفى.

كما يتوفر نظام تشغيل ذكى للموتور وكونسول أمامى طائر بتصميم ذكى وشاحن لاسلكى (الفئة الأعلى تجهيزًا)، ونظام الشاشه يعمل بالأوامر الصوتية الذكي وكذا اللمس، والكاميرا تعمل بنظام 360.

وبحسب المعلن من المنصور للسيارات، يتمتع كل من يشتري إم جي 4 الكهربائية بالشحن مجانًا أو ببطاقة دفع مسبقة داخل نقاط شحن شركة "Infinity" لحلول الطاقة المتجددة حتى 40 ألف كم

تبدأ أسعار إم جي 4 EV موديل 2025 الجديدة في السوق المصري من مليون و350 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون 650 ألف جنيه.

قمة مصـر الدولية السيارات الكهربائية السيارات الجديدة عالم السييارات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أرخص سيارة جديدة تقدمها ميتسوبيشي أتراج بالسوق المصري

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)