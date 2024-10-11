بعد ظهورها بـ "قمة مصـر الدولية للتنقل الكهربائي".. أسعار ومواصفات إم جي 4 الجديدة

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كتب - محمد جمال:

ظهرت السيارة إم جي 4 الجديدة الكروس أوفر الكهربائية على هامش فعاليات النسخة الأولى من "قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية" والمقامة حاليًا بمركز مصر للمؤتمرات وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.

يأتي انعقاد هذه االقمة لتعكس التوجه المتسارع نحو مستقبل أكثر استدامة في مجال النقل، والتي جمعت نخبة من الخبراء وصناع القرار في مجال السيارات الكهربائية والبنية التحتية الداعمة لها.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات إم جي 4 الكهربائية التفصيلية بالسوق المصري:

تقدم إم جي 4 في مصر بنسختين كلاهما دفع خلفي، الأولى "Standard" وتعتمد على بطارية سعة 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

تمتلك سيارة إم جي العديد من المزايا يذكر منها نظام فتح وإغلاق الشبكة الامامية آلي، ومصابيحها LED مع إمكانية التحكم في الإضاءة، واضاءة LED مع ديكور خلفى.

كما يتوفر نظام تشغيل ذكى للموتور وكونسول أمامى طائر بتصميم ذكى وشاحن لاسلكى (الفئة الأعلى تجهيزًا)، ونظام الشاشه يعمل بالأوامر الصوتية الذكي وكذا اللمس، والكاميرا تعمل بنظام 360.

وبحسب المعلن من المنصور للسيارات، يتمتع كل من يشتري إم جي 4 الكهربائية بالشحن مجانًا أو ببطاقة دفع مسبقة داخل نقاط شحن شركة "Infinity" لحلول الطاقة المتجددة حتى 40 ألف كم

تبدأ أسعار إم جي 4 EV موديل 2025 الجديدة في السوق المصري من مليون و350 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون 650 ألف جنيه.