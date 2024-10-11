تسلا تعلن توظيف 500 عامل مؤقت في مصنعها القريب من العاصمة الألمانية

جرونهايده - (د ب أ):

أعلنت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، أنها ستقوم بتوظيف 500 عامل مؤقت في مصنعها بمنطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين، وذلك رغم صعوبة الأوضاع في السوق.

وذكرت الشركة أن الإدارة التنفيذية قررت توظيف هؤلاء العمال بشكل دائم اعتبارًا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ووصفت الشركة هذه الخطوة بأنها إشارة، وقالت: "القرار الحالي يعكس تقييما متفائلا بشأن التطور اللاحق لإنتاج السيارات الكهربائية في جرونهايده". ويعمل في مصنع تسلا الوحيد في أوروبا حوالي 12 ألف شخص.

ووفقا لتسلا، كانت رئيسة مجلس العاملين ميشائيلا شميتس طالبت الإدارة التنفيذية خلال الاجتماع الأخير لمجلس العاملين بتقليل الاعتماد على العمالة المؤقتة.

وكانت تسلا طبقت نظام العمل المؤقت في نهاية عام 2022، ومنذ ذلك الحين، استقطبت 1000 عامل مؤقت بعقود عمل دائمة دون الإعلان الأخير. ولكن عدد العمال المؤقتين الحاليين غير واضح، إلا أنه يزيد عن 500 شخص.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلنت الشركة الأمريكية عن خطط لتقليص أكثر من 10% من وظائفها حول العالم بسبب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية، وتم شطب 400 وظيفة في جرونهايده. ومع ذلك، لا تزال تسلا تتمسك بخطط توسيع مصنعها، ولكنها لم تحدد جدولًا زمنيًا لذلك.