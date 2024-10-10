هوندا تدرس إضافة ضجيج وذبذبات محرك مصطنعة إلى سياراتها الكهربائية

طوكيو - (د ب أ):

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا معلومات جديدة عن عائلة سيارتها الكهربائية زيرو خلال مؤتمر صحفي في مدينة توشيجي باليابان.

وقالت الشركة إن هذه السيارات الكهربائية ستعتمد على النموذج الاختباري صالون الذي عرضته في معرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات سي.إي.إس 2024، مع تطويرات جديدة للمحرك الكهربائي والبطارية وعمليات الإنتاج والتي ستتيح لهوندا تقديم سيارة أقل مقاومة للهواء للسوق.

كما كشفت هوندا عن عدة ابتكارات في مجالي الإنتاج والبرامج والتي ستؤثر على سياراتها الكهربائية المستقبلية.

وقالت هوندا إن علبة البطارية المستخدمة في عائلة السيارات زيرو ستكون أقل سمكا بنسبة 6% عن السيارات المنافسة، دون تحديد الشركات التي ستقارن بها.

كما أن التصميم الموفر للمساحة للعلبة الألومنيوم هو نتيجة عملية صب وصهر كبيرة، تستخدم ماكينة صهر وصب تزن 6000 طن، وتقول هوندا إنها قلصت عدد مكونات علبة البطارية من 60 قطعة إلى 5 قطع فقط.

كما عرضت هوندا مجموعة تحديثات لبرامج كمبيوتر سياراتها الكهربائية المقبلة، وتعتزم تطوير نظام التشغيل الخاص بها حتى يمكن تحديثه عن بعد.

كما تعتزم هوندا إضافة الضجيج والذبذبات التي تنتجها محركات الاحتراق الداخلي التقليدية إلى سياراتها الكهربائية بشكل مصطنع. وذكر موقع كار نيوز المتخصص في موضوعات السيارات أنه تم اختبار هذه الخاصية في سيارة هوندا من طراز إس 2000 أو إف.إل5 سيفيك تايب آر أو إن.إس.إكس إس حيث أنتج كل اختيار نغمة محرك فريدة وواقعية إلى حد ما عندما قمنا بالضغط على دواسة الوقود، واهتزاز مقعد السائق، وتغيير شاشة العدادات الرقمية لتقليد مجموعة عدادات تلك السيارة.