مبيعات سيارات جنرال موتورز الكهربائية تتجاوز التقليدية في أكبر سوق بالعالم

بكين - (د ب أ):

تجاوز إجمالي مبيعات شركة صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز من السيارات الكهربائية والهجين مبيعاتها من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل (السولار) في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي لأول مرة، رغم استمرار تراجع المبيعات بشكل عام.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إن إجمالي مبيعاتها في الصين خلال الشهور الثلاثة الماضية بلغ 426 ألف سيارة شكلت السيارات الكهربائية والهجين 53% منها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مبيعات فرع جنرال موتورز في الصين تراجعت بنسبة 21% سنويا خلال الربع الثالث، في حين جاء أكثر من 75% من المبيعات من خلال شركتها المشتركة مع كل سياك موتور كورب وولينج موتورز هولدنجز الصينيتين والمتخصصة في بيع السيارات الكهربائية المدمجة.

وباعت جنرال موتورز أقل من 100 ألف سيارة من علامتها التجارية الأساسية بويك وكاديلاك وشيفورليه.

وأدى التحول السريع نحو السيارات الكهربائية والمنافسة القوية من جانب الشركات المحلية إلى تضرر مبيعات وأرباح شركات السيارات العالمية في السوق الصينية.

وأعلنت جنرال موتورز تسجيل خسائر في الصين بقيمة 210 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين كانت ذروة ارباحها خلال الفترة من 2014 إلى 2018 تصل إلى ملياري دولار سنويا تقريبا في الصين.

ودفعت هذه الخسائر أكبر شركة سيارات في الولايات المتحدة إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها بالصين وهي أكبر سوق سيارات في العالم، بما في ذلك العمل على خفض نفقاتها من خلال شطب الوظائف وتقليص الإنتاج في الصين.