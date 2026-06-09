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في أجواء رومانسية.. صديق نور عمرو دياب يهديها باقة ورد والأخيرة ترد: "أحبك جدا"

كتب : نوران أسامة

10:08 م 09/06/2026 تعديل في 10:28 م

في أجواء رومانسية.. صديق نور عمرو دياب يهديها باقة

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شارك مدرب الرقص ياسين رشدي صورا تجمعه بنور عمرو دياب، ظهرا خلالها في أجواء رومانسية، وأهداها باقة من الورود ووجه لها رسالة مؤثرة.

ونشر ياسين الصور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "لو كان بإمكاني اختيارك في كل حياة، لفعلت ذلك مرارا وتكرارا"، لترد عليه نور قائلة: "أحبك جدا، وفي كل حياة سأكون لك".

آخر ظهور للثنائي نور دياب وياسين رشدي

وسبق أن نشر ياسين رشدي صورة تجمعه بنور عمرو دياب عبر حسابه على "إنستجرام"، وأعادت نور نشرها عبر حسابها، وكتب عليها: "نونو أكتر حاجة غالية عندي، نور حياتي، فاضل يومين يا حبيبتي".

إعلان عمرو دياب يثير الجدل

وعلى جانب آخر، طرحت إحدى شركات المياه الغازية أحدث حملاتها الإعلانية لصيف 2026 بعنوان "أنت تقدر"، بمشاركة الفنان عمرو دياب، إلى جانب محمد صلاح والإعلامي مدحت شلبي.

وأثار الإعلان حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أشار عدد من المتابعين إلى الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض مشاهده، معتبرين أن ظهور عمرو دياب بدا مختلفا عن مظهره المعتاد.

عمرو دياب يستعد لحفل جديد

ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في تركيا لأول مرة ومن المقرر إقامته يوم 2 أغسطس المقبل، ويقدم مجموعة من أشهر أغانيه وسط حضور جماهيري من مختلف أنحاء الوطن العربي.

نور عمرو دياب ومدرب الرقص ياسين رشدي
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