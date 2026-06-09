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"هيفرحونا السنة دي".. أحمد العوضي يدعم منتخب مصر قبل المونديال

كتب : معتز عباس

09:57 م 09/06/2026

أحمد العوضي

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حرص النجم أحمد العوضي على دعم ومساندة منتخب مصر الوطني في مشواره خلال بطولة مونديال كأس العالم 2026.

ونشر العوضي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك"، وهو ملفوف بعلم مصر ويقف حاملًا كأس العالم.

وكتب: "حاسس إن المنتخب هيفرحنا السنادي وهيوصل لحتة حلوة، مين موافقني، كل التوفيق لمنتخب مصر في المونديال".

بوستر شمشون ودليلة

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم"شمشون ودليلة" استعدادا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وتصدر البوستر نجمي الفيلم الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر في أول تعاون لهما على شاشة السينما، وظهرا وهما يحاولان الإمساك بماسة على طريقة الماتادور الإسباني وسط العديد من الانفجارات من حولهما.

كواليس فيلم "شمشون ودليلة"

تدور أحداث الفيلم حول شابة تعمل في ملهى ليلي للنخبة، وتلجأ إلى جمالها وذكائها لاستغلال الزبائن الأثرياء وسرقتهم في الخفاء.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز، عصام السقا، خالد سرحان، قصة محمود حمدان، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج رؤوف السيد.

آخر أعمال أحمد العوضي

شارك العوضي مؤخرًا في مسلسل "علي كلاي" الذي عرض في دراما رمضان، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ويشارك في بطولته مع أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقي، الشحات مبروك، وبسام رجب.

احمد العوضي على فيسبوك

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كأس العالم مونديال 2026 منتخب مصر أحمد العوضي

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