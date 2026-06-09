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خطفت الفنانة ريهام حجاج الأنظار بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة التي لاقت تفاعلا واسعا من متابعيها.

ونشرت ريهام الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية بلوزة شيفون باللون الأسود، نسقتها مع جيبة ملونة، واعتمدت مكياجا هادئا أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على الصور

وحازت الصور إعجاب كبير من الجمهور، وجاءت بعض التعليقات: "إيه القمر ده"، "ما شاء الله ربنا يحفظك"، "أجمل ريهام"، "أناقة وشياكة"، و"حبيبتي القمر".

آخر ظهور لريهام حجاج

وكان آخر ظهور للفنانة ريهام حجاج برفقة زوجها خلال حضورهما حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة، وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا أحمر لامعا خطف الأنظار.

آخر أعمال ريهام حجاج

وشاركت ريهام حجاج في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "توابع"، الذي دارت أحداثه حول مؤثرة متخصصة في علم النفس تتورط في قضية قتل، ليتناول العمل قضايا الهوية الرقمية والتأثير الاجتماعي والعلاقات الإنسانية في إطار تشويقي.

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