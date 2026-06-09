احتفلت الفنانة الشابة ياسمينا العبد بعيد ميلادها العشرين، وشاركت جمهورها عددًا من الصور عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل.

ونشرت ياسمينا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت:"أصبحت في العشرين من عمري، هذه أجمل وألطف مفاجأة من عائلتي، أشعر بقدر هائل من الحب، شكرًا لكم جميعًا على تهنئات عيد الميلاد، ها أنا أدخل العشرينات بكل حماس".

أعمال تنتظر عرضها ياسمينا العبد قريبا

تستعد ياسمينا العبد لمشاركة النجم أحمد عز بطولة مسلسل "الأمير" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك الفنانة كندة علوش بطولة مسلسل "ابن النصابة"وسط مجموعة من نجوم والدراما التلفزيونية.

تدور أحداث مسلسل "ابن النصابة" حول رانيا، المحامية المتفانية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها فجأةً، لتتحول إلى امرأة تسعى للانتقام واستعادة حياتها بطرقها الخاصة بالتعاون مع ابنها.

أبطال مسلسل ابن النصابة

ويشارك ببطولة المسلسل كل من معتز هشام، حمزة دياب، انتصار، تأليف عمرو أبوزيد، أحمد هشام، إخراج أحمد عبد الوهاب.

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