حرصت الفنانة أيتن عامر على دعم ومساندة منتخب مصر الوطني في مشواره خلال مونديال 2026.

دعم منتخب مصر

ونشرت أيتن عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة مصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي وهي ترتدي قميص المنتخب وتحمل كأس العالم، وتلتقط صورة سيلفي مع لاعبي منتخب مصر داخل الطائرة.

وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة ، الصلاة على الزين الصلاة على الزين فرقتنا حلوة وجميلة ، استرها معانا يا رب".

أعمال أيتن عامر الفنية

يذكر أن آخر مشاركات أيتن عامر كانت في مسلسل "الحلانجي" رمضان 2025، بطولة الفنان محمد رجب.

تدور أحداث المسلسل حول نصاب محترف يعمل لصالح مجموعة من الأشخاص يقومون بأعمال غير قانونية، ثم يقع ضحية لمؤامرة ويدخل على إثرها السجن، وعندما يخرج منه يحاول بناء حياته من جديد ويعقد تحالفات جديدة، بينما يخطط للانتقام ممن ظلموه.

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