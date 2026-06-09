بعد جدل صور زوجة خالد سرحان.. نجوم خطفوا الأنظار بعد الظهور مع زوجاتهم

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها ومتابعيها صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم الكراش، والتي لاقت تفاعلا واسعا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ميرنا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت جامبسوت جريء من الجينز، ولون شعر أشقر مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

تعليقات الجمهور على الصور

تفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، وجاءت بعض التعليقات: "ولا غلطة بجد"، "تشيز كيك"، "خطيرة"، "قمر أوي"، "عسولة"، و"ما شاء الله زي القمر".

العرض الخاص لفيلم الكراش

شهد العرض الخاص لفيلم "الكراش" حضور عدد من أبطال وصناع العمل، من بينهم ميرنا جميل، مريم الجندي، والراقصة جوهرة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين رضا، ومريم الجندي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

ميرنا جميل تكشف مخاوفها من الذهاب إلى معالج نفسي

وعلى جانب آخر، كانت ميرنا جميل تحدثت مؤخرًا عن مخاوفها من اللجوء إلى معالج نفسي، مؤكدة خلال استضافتها في برنامج "ON THE ROAD" أنها تلجأ أحيانا إلى "شات جي بي تي" للتعبير عما بداخلها وتفريغ مشاعرها.

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