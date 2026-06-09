أثار المخرج أمير رمسيس جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات أدلى بها خلال استضافته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، مساء الإثنين 8 يونيو 2026، أثناء مناقشة ملف كلاب الشوارع

وخلال حديثه، عبّر رمسيس عن رفضه لفكرة إعدام الكلاب الضالة، مستشهداً بوقائع تاريخية في ألمانيا، قائلًا: "ي ألمانيا كانوا بيقولوا إن المعاقين دول عقبة في سبيل التطور فيلا نعدمهم ونحطهم في أفران الغاز”. كما نُسب إليه قوله: “البني آدم المعاق ليس مثل الكلب”، وهو ما اعتُبر تشبيهاً مسيئاً لذوي الإعاقة".

وتسبب هذا التصريح في حدوث أزمة، ليخرج أمير رمسيس ويؤكد احترامه الكامل وتقديره لذوي الإعاقة، نافياً بشكل قاطع أن تكون تصريحاته قد حملت أي إساءة أو انتقاص من حقوقهم أو مكانتهم

الاعتذار لذوي الإعاقة

ونشر المخرج أمير رمسيس بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، كتب فيه : "أثمن وأشكر كل الأصدقاء المساندين و الذين وضعوا ما ذكرته بشكل كامل في سياق هجومي على نظرية من مقدم البرنامج بتحليل إزهاق الأرواح بشكل جماعي بناء على " الوضع الاقتصادي" و شبهت تفكيره هو شخصيا بسياسة الحزب النازي المقيتة في التنكيل بذوي الإعاقة".

وأضاف: "من أجل ذوي الإعاقة الذين أجلهم و الذين استمعوا لما قلت بشكل كامل و تواصلوا معي تأكيدهم على دعمي و لمن أساء فهم هجومي على طريقة تفكير قاسية دفع ثمنها الآلاف منذ قرن كان أولى أن يتذكر أصحاب البيان المنقوص الظلم الذي وقع على جماعة يفترض أنهم يمثلونها ".

وتابع: "أوضح أن لهم الاحترام و التقدير والمساندة و يمكن مراجعة مؤتمر حق ذوي الإعاقة في ممارسة الفنون العام الماضي و الذي هاجمت فيه تحديد تمكين الفنانين ذوي الإعاقة من ممارسة الفن فقط في أدوار تشبه حالتهم الصحية و ناديت بأن يتم التفكير فيها بشكل كامل و فيديوهات هذا المؤتمر متاحة لمن رغب".

وواصل: "توضيحي هذا موجه لذوي الإعاقة وليس لمن حذف و غير من مغزى كلامي لأغراض أخرى لا تمت للإنسانية بصلة".

بيان المجلس القومي لذوي الإعاقة

يذكر ان المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أصدر بياناً رسمياً مؤخرًا، أعرب فيه عن استنكاره الشديد ورفضه الكامل لما ورد على لسان رمسيس.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن الزج بذوي الإعاقة في سياقات تحمل السخرية أو الانتقاص يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم وكرامتهم، وهذه التصريحات تتنافى مع الدستور المصري والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى التزامات مصر بالاتفاقيات الدولية.

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