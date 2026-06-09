طرح المطرب أحمد جلال أغنيته الوطنية الجديدة "مصر فوق" بالتزامن مع مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

أغنية مصر فوق

أغنية مصر فوق من كلمات محمد جابر، وألحان رامي منسى، وتوزيع أنور عمرو، فيما تولى يحيى المالكي مهام المكس والماستر.

وقام أحمد جلال بإهداء الأغنية إلى الشركة المتحدة للرياضة، لعرضها عبر شاشات قنوات "أون سبورت" وإذاعتها على منصاتها وإذاعاتها المختلفة، بهدف دعم ومساندة المنتخب الوطني خلال مشواره في المونديال.

آخر أعمال أحمد جلال

يذكر أن المطرب أحمد جلال طرح أغنية بعنوان "سِمَاوي"، وقام بتسجيلها بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي من ألحان وتوزيع يحيى المالكي، بطابع موسيقي جديد، حيث شارك في أدائها الرابر الأمريكي "دوسو أونو" بمقطع باللغة الإنجليزية، بينما تولى عملية الميكس والماستر المهندس ماهر صلاح.

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