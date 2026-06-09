إعلان

الفنانة منى زكي تدعم المنتخب المصري في كأس العالم بهذه الطريقة

كتب : مروان الطيب

04:50 م 09/06/2026 تعديل في 04:56 م

منى زكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعمت النجمة منى زكي بعثة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في الفترة من 11 يونيو حتى 17 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأعادت منى زكي نشر مقطع فيديو من وصول بعثة المنتخب المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، استعدادا لخوض مبارياته ضمن البطولة المرتقبة.

آخر مشاركات منى زكي في السينما

وكانت آخر مشاركات الفنانة منى زكي في السينما بفيلم "الست" الذي عرض العام الماضي، وجسدت خلاله السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم وسط نخبة من نجوم السينما المصرية.

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، نيللي كريم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

أعمال تنتظر عرضها منى زكي قريبا

تشارك النجمة منى زكي، النجم محمد هنيدي بطولة فيلم "الجواهرجي" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

ويعيد النجم محمد هنيدي التعاون مع النجمة منى زكي بأحداث الفيلم بعد غياب سنوات عن آخر تعاون لهما معا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.

download

اقرأ أيضا:

بشرى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير وسط الطبيعة

بـ"جمبسوت جريء".. 10 صور لـ إطلالة ميرنا جميل في عرض فيلم الكراش

كأس العالم 2026 المنتخب المصري منى زكي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

السفينة العملاقة CMA CGM VENDOME تعبر قناة السويس لأول مرة
أخبار المحافظات

السفينة العملاقة CMA CGM VENDOME تعبر قناة السويس لأول مرة
رئيس إريتريا يزور مدينة الدواء المصرية ويبحث آفاق التعاون الدوائي
أخبار مصر

رئيس إريتريا يزور مدينة الدواء المصرية ويبحث آفاق التعاون الدوائي
براءة سيدة دجلة بالمز من تهمة تسميم الكلاب بأكتوبر
حوادث وقضايا

براءة سيدة دجلة بالمز من تهمة تسميم الكلاب بأكتوبر

3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
صور و فيديوهات كأس العالم

3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
قرار جديد بشأن دعوى أجر خادم طليقة الفنان بيومي فؤاد
حوادث وقضايا

قرار جديد بشأن دعوى أجر خادم طليقة الفنان بيومي فؤاد

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

17 بوابة و3 أنفاق.. شكل جديد لكورنيش الإسكندرية في صيف 2026 - صور
آي صاغة: تراجع جديد للذهب في مصر.. والفجوة السعرية ترتفع إلى 114 جنيها للجرام
الجنايات ترفض طعن نخنوخ وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم
17 سيارة إسعاف لنقل المصابين.. رحلة 16 عامًلا بحثًا عن الرزق تنتهي بكارثة في كفر الشيخ- صور
مصدر بالكهرباء يكشف لـ"مصراوي" سر ارتفاع قيمة مقايسات تركيب العدادات
3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
بالخرائط والمسارات.. 9 مشروعات نقل عملاقة جار دراسة تنفيذها
بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال الامتحانات
المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. تفاصيل