دعمت النجمة منى زكي بعثة المنتخب المصري في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في الفترة من 11 يونيو حتى 17 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأعادت منى زكي نشر مقطع فيديو من وصول بعثة المنتخب المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، استعدادا لخوض مبارياته ضمن البطولة المرتقبة.

آخر مشاركات منى زكي في السينما

وكانت آخر مشاركات الفنانة منى زكي في السينما بفيلم "الست" الذي عرض العام الماضي، وجسدت خلاله السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم وسط نخبة من نجوم السينما المصرية.

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، نيللي كريم، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

أعمال تنتظر عرضها منى زكي قريبا

تشارك النجمة منى زكي، النجم محمد هنيدي بطولة فيلم "الجواهرجي" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

ويعيد النجم محمد هنيدي التعاون مع النجمة منى زكي بأحداث الفيلم بعد غياب سنوات عن آخر تعاون لهما معا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.

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