طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ابن مين فيهم؟" البوستر الرسمي استعدادا لعرضه بالسينمات يوم 9 يوليو المقبل.

وتصدر البوستر عدد من أبطال الفيلم هم النجمة ليلى علوي، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، هالة فاخر، ويزو، شيماء سيف، رانيا يوسف.

كواليس فيلم "ابن مين فيهم؟"

تدور أحداث الفيلم حول رشدي، رجل الأعمال المستهتر، يعيش حياة بلا قيود أو التزامات، حتى تنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته التي تركت له ميراثًا ضخمًا بشرط العثور على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. ترافقه المحامية ماجدة في هذه المهمة، لكن الخلافات بينهما تخلق توترًا دائمًا ومواقف متشابكة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من رانيا يوسف، شيماء سيف، ويزو، أحمد عصام السيد، تأليف لؤي السيد، إخراج هشام فتحي.

آخر تعاون بين ليلى علوي وبيومي فؤاد

وكان آخر تعاون بين ليلى علوي وبيومي فؤاد على شاشة السينما بفيلم "المستريحة" عام 2025.

وتدور أحداث فيلم "المستريحة" حول محتالة شهيرة تدعى شاهيناز المرعشلي تعود بعد عشرين عامًا من الهروب إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، لتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، مع جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة، لتكتشف في النهاية أنها كانت ضحية أو عملية نصب في حياتها.

وشارك في بطولة فيلم "المستريحة" كل من محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

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