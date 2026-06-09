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ذكرى رحيل عبدالله محمود.. قصة زواجه من "النظرة الأولى" ومشاركته في "عرق البلح"

كتب : منال الجيوشي

02:51 م 09/06/2026

عبدالله محمود

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في 9 يونيو 2005، رحل عن عالمنا الفنان الكبير عبدالله محمود، صاحب الموهبة الاستثنائية والحضور المميز، عن عمر يناهز 40 عاما.

عبدالله محمود اختاره كبار المخرجين للمشاركة في أفلام أصبحت علامات في تاريخ السينما، منها دوره في فيلم "المصير" مع المخرج يوسف شاهين، ودوره في فيلم "عرق البلح" مع المخرج رضوان الكاشف، ودوره في فيلم "المواطن مصري" مع المخرج صلاح أبو سيف.

زوجة عبدالله محمود تتحدث عنه

في تصريح سابق لمصراوي، قالت السيدة حنان البنبي زوجة الفنان عبدالله محمود: "عبدالله كان إنسان مطمئن سهل التعامل معه، ويشبه الكثير من أدواره، والمكان الذي تواجد به يملئه بهجة وسكينة، وأنا كنت محظوظة بكوني زوجته".

وأضافت: "هو كان شخصية معطائة لأبعد الحدود حتى للناس الذي لا يعرفها، ولا أقصد عطاء مادي فقط، ولكن مواقف وكلمات مهذبة ودعم للآخر، وكان لديه عددا من الأفكار الملائكية الفاضلة، عبدالله إنسان لا يعوض".

قصة حب عبدالله محمود وزوجته

وعن بداية تعارفهما، قالت زوجة عبدالله محمود: "هو كان هادي أوي وحبيت اهتمامه بيا، وأول مابصيتله عنيه خطفتني، كان فيها عمق وطيبة وحزن دفين، وبمجرد لما عرفته اتأكدت إنه شخص مش تافه أو خفيف، هو واحد جواه معاني وقيم ومبادئ كبيرة وجذور".

وتابعت: "ارتباطنا كان ارتباط روح بروح، وصدق مشاعره جعلني لا أتردد في قبوله كزوج، والحمد لله فقد كان بالفعل زوجا وأبا عظيما".

قصة مشاركته في فيلم "عرق البلح"

عبدالله محمود قبل التعاون مع المخرج رضوان الكاشف حتى دون أن يقرأ الورق، وأكدت زوجته أن من شدة إيمان رضوان الكاشف بموهبة عبدالله محمود، كتب له فيلم عرق البلح، وحينما وافقت جهة منتجة على إنتاج العمل، كان عبدالله قد كبر، فاستعان المخرج الكبير بـ محمد نجاتي".

واستكملت: "عشان رضوان الكاشف مش عاوز يتخلى عن عبدالله، كتب أكثر من مشهد في بداية الفيلم، ولم تكن هذه المشاهد موجودة في البداية".

أبرز أعمال عبدالله محمود

الفنان الكبير عبدالله محمود قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة، على الرغم من رحيله في سن مبكرة، من أبرزها: "الطوق والأسورة"، "المصير"، "ذئاب الجبل"، "ديسكو ديسكو"، "الحريف"، "حدوتة مصرية"، "طالع النخل"، "المواطن مصري"، "شمس الزناتي".

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