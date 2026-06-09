استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يتقدمه السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة مجلس أمناء المهرجان.

كما ضم الوفد السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس الأمناء، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورامي عباس مسؤول المراسم بالوزارة.

وفد المهرجان يوجه الشكر لـ مايا مرسي

وحرص وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على توجيه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي، على شراكة الوزارة في فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان، ما كان له بالغ الأثر في نجاحها وخروجها بالشكل اللائق، ما يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في دعم منظمات المجتمع المدني.

وسلمت السفيرة ميرفت التلاوي درع المهرجان "تمثال إيزيس" للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرا لجهودها.

وثمن وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، جهود وزيرة التضامن وقيادات الوزارة، دعما للفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني حتي تخرج بالشكل الذي يليق بصورة مصر الحضارية، مؤكدين على أهمية هذه الفعاليات في التنمية البشرية والاجتماعية في جنوب الصعيد.

وزيرة التضامن تشيد بـ مهرجان أسوان

من جانبها، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كأحد أهم الفعاليات الفنية التي تهتم بقضايا المرأة وتدعم الموهوبين من الشباب في جنوب مصر، مؤكدة حرص الوزارة على المشاركة في دعم الأنشطة التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني، كما استعرضت مع إدارة المهرجان أبرز الاستعدادات للدورة المقبلة.

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أقيمت في شهر أبريل الماضي، وحملت اسم الفنانة الرائدة عزيزة أميرة، بمناسبة مرور 125 سنة على ميلادها.

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