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"أكلي زي العصافير".. شمس البارودي تتحدث عن نظامها الغذائي

كتب : مروان الطيب

12:05 م 09/06/2026

شمس البارودي

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كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عن نظامها الغذائي.

نظام شمس البارودي الغذائي

وكتبت شمس البارودي: "مهم نحط النقط على الحروف، أنا نظامي في الطعام أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان أنا أكلي زي العصافير بس ساعات بدبها حسب المود، كمان باكل لحوم، أحيان قليلة جدا بأكل فراخ لحمه سمك".

أبرز أعمال شمس البارودي

النجمة شمس البارودي، قدمت خلال مسيرتها الفنية أعمال هامة أبرزها: "رحلة العمر"، "حمام الملاطيلي"، "ابنتي والذئب"، "المجرم"، "كفاني يا قلب"، "دموع بلا خطايا"، "القطط السمان"، وغيرها.

وكان آخر أعمال الفنانة شمس البارودي فيلم "اتنين على الطريق" الذي عرض عام 1984، وفي عام 1985 أعلنت "شمس" اعتزالها الفن.

شمس البارودي على فيسبوك

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سهام جلال نظام غذائي شمس البارودي

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