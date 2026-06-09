كشف خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، حقيقة الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن حذف المحتوى الخاص بها من منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن القرار اتخذته الأسرة بشكل جماعي للحفاظ على إرثها الفني ومنع أي استغلال غير لائق لاسمها أو أعمالها بعد رحيلها.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، أوضح أن الأسرة قامت بإزالة بعض المقاطع والصور المتداولة عبر منصات "تيك توك" و"إنستجرام" و"فيسبوك"، في إطار الحرص على حماية محتواها من أي استخدامات مسيئة أو غير مناسبة.

وأكد أن هذه الخطوة لا تعني التقليل من قيمة مشوار الفنانة الراحلة أو التنكر لتاريخها الفني، مشددًا على أن أعمالها ستظل حاضرة في وجدان الجمهور وتحظى بالتقدير والاحترام الذي تستحقه.

وتابع: "إحنا بنمسح الفيديوهات دي عشان في ناس الله أعلم مريضة نفسية ممكن تبص لها بمنظور وجزء الأغاني اللي كانت بتنزله على تيك توك كلنا نعلم إن الأغاني مش محلله واختلفت عليها الآراء، فأنا مش حابب أي حاجة يبقى فيها شبهة او شك اسيبها لسهام هي رحلت مش موجودة وأنا اللي أحاسب عليها ومسئول عنها بعد وفاتها".

وأضاف أن هناك شائعات وأخبارًا غير دقيقة يتم تداولها حول حياة الراحلة، مؤكدًا أنها تزوجت مرة واحدة ولم يحسب لها التوفيق إنها تكمل، ولم تنجب نهائياً، وتوفيت وهي عمرها 51 عامًا لأنها مواليد عام 1975.





وفاة الفنانة سهام جلال

رحلت الفنانة سهام جلال عن عالمنا بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، استلزمت نقلها المستشفى لإجراء عملية جراحية، وأقيمت جنازتها بمسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، بينما أقيم العزاء بمسجد حسين صدقي بالمعادي.

أبرز أعمال الفنانة سهام جلال

ومن أبرز أعمال الفنانة الراحلة سهام جلال، "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، "فيلم ثقافي"، "حرب أطاليا"، "أين قلبي"، وغيرها من الأعمال.

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