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بالصور| حسن أبو الروس وصبحي خليل ومريم الجندي أبرز حضور العرض الخاص لـ فيلم الكراش

كتب : منى الموجي

11:35 م 08/06/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حسن أبو الروس في العرض الخاص لـ فيلم الكراش
  • عرض 6 صورة
    صبحي خليل وزوجته نجوى
  • عرض 6 صورة
    مريم الجندي في العرض الخاص لـ فيلم الكراش
  • عرض 6 صورة
    حسن أبو الروس والعرض الخاص لـ فيلم الكراش
  • عرض 6 صورة
    مريم الجندي

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تصوير- إسلام فاروق:

شهد العرض الخاص لـ فيلم الكراش، المُقام في سينما أركان اليوم الاثنين 8 يونيو، حضور الفنان حسن أبو الروس، والفنان صبحي خليل وزوجته، والفنانة مريم الجندي.

كما تواجد على السجادة الحمراء للعرض الخاص الراقصة جوهرة، المخرج محمود كريم، والفنان محمد مرزبان.

صناع فيلم الكراش

تستقبل دور العرض السينمائي يوم 11 يونيو فيلم الكراش بطولة أحمد داود. العمل كوميديا رومانسية ويشارك فيه: باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أحمد داود يشارك في فيلم إذما

يُعرض لـ أحمد داود حاليا فيلم إذما من بطولة سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.

الفيلم مأخوذ عن رواية كتبها محمد صادق صادرة عام ٢٠٢٠، وحققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.

كان أحمد داود شارك في الموسم الرمضاني 2026 بمسلسل بابا وماما جيران بطولة ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

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مريم الجندي حسن أبو الروس فيلم الكراش

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