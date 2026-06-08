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تصوير- إسلام فاروق:

شهد العرض الخاص لـ فيلم الكراش، المُقام في سينما أركان اليوم الاثنين 8 يونيو، حضور الفنان حسن أبو الروس، والفنان صبحي خليل وزوجته، والفنانة مريم الجندي.

كما تواجد على السجادة الحمراء للعرض الخاص الراقصة جوهرة، المخرج محمود كريم، والفنان محمد مرزبان.

صناع فيلم الكراش

تستقبل دور العرض السينمائي يوم 11 يونيو فيلم الكراش بطولة أحمد داود. العمل كوميديا رومانسية ويشارك فيه: باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أحمد داود يشارك في فيلم إذما

يُعرض لـ أحمد داود حاليا فيلم إذما من بطولة سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج محمد صادق.

الفيلم مأخوذ عن رواية كتبها محمد صادق صادرة عام ٢٠٢٠، وحققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.

كان أحمد داود شارك في الموسم الرمضاني 2026 بمسلسل بابا وماما جيران بطولة ميرنا جميل، شيرين، عايدة رياض، محمد محمود، محمود حافظ، تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

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