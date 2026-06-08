حسم الفنان أحمد سعد الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن أنباء انفصاله عن زوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة، مؤكدًا أن علاقتهما الزوجية ما زالت قائمة رغم الخلافات التي نشبت بينهما مؤخرًا.

وقال أحمد سعد خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب في برنامج الحكاية: "اللى يتجوز ست زى علياء ميعرفش يتجوز تانى إنسانة لذيذة ومحترمة وأم مثالية، وشخصية جميلة، لكن الخلافات بتصل بين أي اتنين وفي أي بيت، والدنيا كلها فيها خلفات، وهي تظل أم عيالي"

وأوضح سعد أن منشور الانفصال الذي أثار الجدل مؤخرًا نشرته زوجته بدافع الانفعال، قائلًا: "علياء لسه مراتي لغاية النهارده، وهي اللي نزلت بوست الانفصال عشان عصبية شوية، لكنها لسه مراتي وأم عيالي".

وكان أحمد سعد قد أعلن في وقت سابق انفصاله عن علياء بسيوني عبر بيان رسمي نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا آنذاك توقفها عن إدارة أعماله وبدء إجراءات الطلاق، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين جمهوره قبل أن يخرج لتوضيح حقيقة الأمر.

ونستعرض في التقرير التالي 15 معلومة عن أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني

وإليكم معلومات عن المطرب أحمد سعد:

1- أحمد سعد علي سيد، هو مطرب وملحن مصري، ولد في 21 أغسطس 1981.

2- تخرج من معهد الموسيقى العربية وبدأ مسيرته الفنية في أوائل الألفية، حيث أصدر ألبومه الأول "أشكي لمين" عام 2003.

3- قدم العديد من الأفلام، مثل الشبح ودكان شحاتة، كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية ومنها: مسلسل احنا الطلبة عام 2011

4- شارك ضيف شرف ومطرب في العديد من الأعمال الفنية، منها فيلم طلقني، فيلم فيها إيه يعني، فيلم روكي الغلابة، فيلم سكر:سبعب وحبوب الخرزير، فيلم أبو نسب، فيلم مستر إكس، مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، ـ فيلم الكهم، وفيلم خطيب كمراتي، وغيرها

5 - طرح مؤخرًا 5 ألبومات مختلفة، حيث تتنوع بين ألبوم يحمل طابعًا حزينًا، وآخر مبهج.

معلومات عن زوجته علياء بسيوني



1- الزوجة الرابعة في حياة أحمد سعد.

2- ولدت في القاهرة عام 1995.

3- تعمل في مجال الأزياء.

4- عدد المتابعين على حسابها بإنستجرام أكثر من 180 ألف متابع.

5- لديها ابنتين منه هما علياء ومريم.

6- تولت إدارة أعمال زوجها أحمد سعد

7- فازت بجائزة "أفضل مديرة أعمال" في حفل جوائز "الميما" عام 2025.

8- تزوجت من أحمد سعد عام 2021.

9- أعلنا انفصالهما لأول مرة في أغسطس 2023.

10 -تمتلك علامة تجارية خاصة بها، ولديها معرض في منطقة راقية بالقاهرة، حيث تتعاون مع العديد من الفنانات والإعلاميات.