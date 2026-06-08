يقرر عدد كبير من نجوم الوسط الفني التخلي عن شهادتهم الجامعية المرموقة ووظائفهم، مثل الطب، الهندسة، والقضاء، بسبب شغفهم وحبهم الكبير بالفن، وحقق الكثير منهم نجاحات كبيرة غيرت حياتهم 180 درجة ليصبحوا أيقونات بارزة في عالم السينما والدراما التلفزيونية.

وكان آخر هؤلاء النجوم الفنان حمزة العيلي الذي حل ضيفا مؤخرا على برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي، وكشف خلال اللقاء عن حبه للتمثيل وأنه قرر ترك مهنة المحاماة من أجل التفرغ للفن.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم تخلوا عن شهادتهم من أجل الفن:

حمزة العيلي

وعن بدايته كمحامي من محافظة بني سويف، أوضح أن البداية كنت في كلية تربية رياضية بالمنيا وفي آخر الترم بدأ الاتجاه للتمثيل وأجرى بروفات بالمسرح، وحول أوراقه بعدها من تربية رياضية لكلية الحقوق.

وكشف حمزة العيلي أنه وقع في حب المسرح، وقدم في مركز الإبداع مع المخرج خالد جلال، الذي وصفه بأنه صاحب فضل كبير علي جيل من الفنانين، والتحق بعدها بقصر ثقافة المنيا وكانت تجربة مهمة وبدأ تقديم عروض فنية، وحصل على كارنيه المحاماة.

وتابع: "اخترت التمثيل ونقابة التمثيل وابتعدت عن المحاماة، وكان مشوار صعب وطويل والبداية من خلال عمل فني من غير مقص وبسببها تعرف عليا المخرج شريف عرفة، وكنت أقدم إعلانات في بدايتي، حتى وصلت إلى فيلم احتباس وفيلم إكس لارج وأول مسلسل كان أهل كايرو".

يحيى الفخراني

تخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس، وعمل طبيباً لفترة قبل أن يتفرغ للتمثيل، ليصبح أحد عمالقة الدراما والسينما المصرية.

عزت أبو عوف

ترك مجال طب النساء والتوليد ليتجه إلى الموسيقى والغناء، مقدماً أعمالاً فنية وترفيهية تركت بصمة كبيرة.

ليلى عز العرب

عملت لسنوات طويلة في القطاع المصرفي حتى وصلت إلى منصب مدير عام، لكنها قررت احتراف التمثيل في سن متقدمة.

كريم فهمي

درس طب الأسنان ومارسه لسنوات قبل أن يترك عيادته من أجل كتابة السيناريو والتمثيل.

يوسف الشريف

تخرج في كلية الهندسة (قسم ميكانيكا)، ولكنه ابتعد عن الهندسة واتجه بقوة إلى عالم الفن.

أكرم حسني

عمل ضابطاً في الشرطة المصرية لعدة سنوات قبل أن يستقيل، ليشق طريقه الإعلامي في "نجوم إف إم" ثم اتجه لتقديم البرامج التلفزيونية والتمثيل.

بيومي فؤاد

عمل مدرساً لمادة الحاسب الآلي في وزارة التربية والتعليم، قبل أن يتفرغ للتمثيل ويصبح اسماً بارزاً في السينما والدراما.

داليا البحيري

عملت الفنانة داليا البحيري كمرشدة سياحية في وزارة السياحة قبل أن تشارك في مسابقات الجمال وتدخل عالم التمثيل والإعلام.

بيتر ميمي

يعد المخرج بيتر ميمي من أبرز صناع السينما والدراما التلفزيونية الذين تخلوا عن شهادتهم وقرر خوض عالم الفن، وترك وظيفته طبيب جراح ليحترف عالم الإخراج، إذ تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة (قصر العيني) دفعة 2010، وعمل كطبيب امتياز في طوارئ القصر العيني ومعهد الكبد القومي، ووصل إلى درجة معيد قبل أن يستقيل.

اتخذ قراره الصعب بترك الطب في عام 2012 والابتعاد عن مهنته الأصلية ليلاحق شغفه بالإخراج.



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