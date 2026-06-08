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خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة نشرت خلالها صورها عبر حسابها على "انستجرام"، وشاركتها الجلسة شقيقتها الإعلامية مروة صبري.

ظهرت الفنانة عبير وشقيقتها مروة بإطلالة أنيقة وجذابة خطفا بها الأنظار وحازت على اعجاب الجمهور والمتابعين، وكتب عبير صبري على الصور: "أنا والعسل".

آخر مشاركات عبير صبري في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات عبير صبري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "البخت" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب بسيط، يخوض معركة غير متكافئة لكشف جرائم عدد من أصحاب النفوذ، متحدياً الضغوط والتهديدات لإثبات أن الحق أقوى من السلطة، وصولاً إلى تقديمهم للعدالة وتطهير مجتمعه من فسادهم.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد عبد العزيز، مروان عبدالله، نسرين أمين، مجدي كامل، فراس سعيد، تأليف حسام موسى، إخراج معتز حسام.

أعمال تنتظر عرضها عبير صبري قريبا

تشارك الفنانة عبير صبري بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

أبرزها فيلم "أرض جهنم" وسط نخبة من النجوم هم هيفاء وهبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، تأليف عمرو عاصم، سيناريو وحوار شروق أشرف، إخراج وليد محي.

كما تشارك ببطولة مسلسل "زمالك بولاق" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم خالد الصاوي، باسم سمرة، انتصار، نسرين أمين، تأليف إسلام شتا، إخراج أسامة عمر.

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