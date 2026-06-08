نشر مدرب الرقص ياسين رشدي صورة جديدة تجمعه بـ نور عمرو دياب عبر صفحته على "انستجرام"، وأعادت نشرها نور عبر حسابها أيضا على انستجرام.

وظهر ياسين مع نور وسط أجواء رومانسية وكتب على الصورة: "نونو أكتر حاجة غالية عندي، نور حياتي، فاضل يومين يا حبيبتي".

مدرب الرقص ياسين رشدي يهدي نور عمرو دياب أغنيته الجديدة

طرح مدرب الرقص ياسين رشدي أولى أغانيه مؤخرا بعنوان "جمال عينيها" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وقام ياسين في نهاية الأغنية بكتابة إهداء لنور عمرو دياب وكتب: "إهداء إلى نور اللي شافتني قبل ما أتكلم، وسمعتني قبل ما أغني".

عمرو دياب يستعد لإحياء حفلا غنائيا في تركيا لأول مرة

يستعد عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا في تركيا لأول مرة يوم 2 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم "الهضبة" باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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