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شهد مركز شباب نجع الضمان بمحافظة الأقصر، حفل تأبين للشاعر الراحل السيد العديسي، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال قصر ثقافة الطود، بحضور نخبة من الشعراء والأدباء والشخصيات العامة، إلى جانب أشقاء الراحل وأفراد أسرته ومحبيه.

قدم فعاليات الحفل الشاعران وليد الضوي ومحمد النوبي، واستهلت بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ محمود كيلاني، ثم ألقى الشيخ مصطفى عبد الرحيم كلمة تناول فيها معاني الفقد والموت والرجاء في رحمة الله والجنة، والدعاء للفقيد.

وشهد الحفل كلمات استذكرت المسيرة الإبداعية والإنسانية للشاعر الراحل، حيث تحدث الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، عن مكانة السيد العديسي في المشهد الشعري، فيما ألقى الكاتب الصحفي والروائي إيهاب مصطفى، شقيق الراحل، كلمة استعرض خلالها جانبا من سيرته، مشيرا إلى أن نجع الضمان كان المنبع الأول لتجربته الشعرية ومصدر إلهامه، كما تناول بداياته الصحفية والدور الذي لعبه الأديب الكبير جمال الغيطاني في توجيهه نحو العمل الصحفي.

كما شارك عدد من الشعراء بقصائد وكلمات رثاء للراحل، من بينهم: الشاعر عبد الله مسعود، ومحمد النوبي، وأسعد ربيع، والدكتور النوبي عبد الراضي، وعبد الهادي حنيجل، وسيد صدقي، ومحمود السانوسي، والشاعرة رحمة عبد الجليل.

وتحدثت أيضا الدكتورة أسماء خليل، والشاعر محمود مرعي، والشاعر أحمد علي، في كلمات استعرضت أثر الشاعر الراحل وإسهاماته الأدبية.

كما قدم الشاعر حسني الإتلاتي قراءة نقدية تناولت صورة المرأة في شعر السيد العديسي، فيما ألقى الشاعر وليد الضوي كلمة عامر سعيد، رئيس قصر ثقافة الطود.

وشارك في الحضور عدد من أصدقاء الراحل، منهم: سيد عباس عبد العزيز، وأحمد أمين، وفريد علواني، ومحمود طاهر، وسيد أمين، وحسن سليمان، وحسين عدلي، وعبدالله عدلي، وجمال علي، إلى جانب لفيف من أهالي النجع. كما حضر من نادي أدب الأقصر كل من عادل دنقل، وناصر خليل، وبستاني النداف، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.

وفي ختام الحفل، سلم الشاعر وليد الضوي شهادة تقدير من نادي أدب قصر ثقافة الطود باسم الشاعر الراحل السيد العديسي، وتسلمها نيابة عن الأسرة شقيقه الكاتب الصحفي إيهاب مصطفى.

واختتمت فعاليات التأبين بكلمة للشاعر حسين القباحي، أكد خلالها أن السيد العديسي سيظل أحد أبرز الأصوات الشعرية التي تركت أثرا واضحا في الحركة الأدبية والثقافية بمحافظة الأقصر وصعيد مصر.

والسيد العديسي شاعر وكاتب صحفي ولد في الإسكندرية وانتقل للعيش في الأقصر، عمل نائبا لرئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، وقد أصدر العديد من الدواوين منها "كقاطع طريق.. أموت ليظل اسمها سرا"، "بابتسامة ندل.. بيموت"، "قبلي النجع"، "صباح الخير تقريبا"، "كيف حالك جدا" إلى جانب رواية تحت عنوان "طواحين الهوى". وتوفي العديسي على إثر أزمة قلبية في 3 من شهر مايو الماضي، ودفن بمدينة الطود بمحافظة الأقصر.