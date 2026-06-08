تامر عبد المنعم يعلق على أزمة زوجة خالد سرحان.. ماذا قال؟

علق الفنان تامر عبد المنعم، على موجة التنمر التي تعرضت لها زوجة الفنان خالد سرحان عقب ظهورها في حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة، مؤكدا أن ما حدث لا يمكن اعتباره "تريند"، بل يعكس حالة من الوقاحة وقلة الأدب.



تعليق تامر عبد المنعم

وقال تامر عبد المنعم، خلال استضافته في برنامج "البصمة": "اللي بيجرى ده اسمه قلة أدب ووقاحة وتنمر وأمر يستدعي للعلاج من يكتب أو يشير مثل هذه البوستات ولا عزاء للأخلاق".



وكانت الساعات الماضية قد شهدت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداول ناشطون صورا ومعلومات مغلوطة تخص الإعلامية همسة إمام، مدعين أنها زوجة الفنان خالد سرحان، وذلك بالتزامن مع الظهور اللافت لزوجته الحقيقية في حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة.



مشاركة خالد سرحان في رمضان 2026

وشارك الفنان خالد سرحان في مسلسل "المداح.. أسطورة النهاية" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب حمادة هلال كل من هبة مجدي، ودنيا عبدالعزيز، وحمزة العيلي، ومفيد عاشور، وعلاء مرسي، وخالد أنور، وعفاف رشاد، وجمال عبدالناصر، وفاتن سعيد، وهو من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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