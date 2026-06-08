شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال عطلتها الصيفية في جزر المالديف.

وظهرت نسرين خلال الفيديو وهي تستمتع بأجواء البحر، وتتناولت وجبة الإفطار وسط الأجواء الساحلية.

تفاصيل إطلالة الفنانة نسرين طافش



وتألقت نسرين بإطلالة صيفية أنيقة، إذ ارتدت فستانا باللون الوردي، ونسقت إطلالتها مع شعر منسدل، ليتناسب مع أجواء الصيف والبحر.

نسرين طافش في مسلسل "أنا وهو وهم"



وتخوض نسرين طافش بطولة مسلسل "أنا وهو وهم"، الذي كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، قبل تأجيله بسبب ضيق الوقت وعدم الانتهاء من التصوير.

المسلسل من قصة وسيناريو وحوار نسرين طافش بمشاركة ورشة تأليف، ومن إخراج زهير قنوع.

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