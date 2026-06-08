وجهت المطربة أصالة نصري، رسالة لجمهورها في جدة بالمملكة العربية السعودية، قبل حفلها الغنائي الذي تحييه هناك يوم 19 يونيو الجاري بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

رسالة أصالة لجمهورها بجدة

وكتبت أصالة، عبر حسابها على فيسبوك: "يا الله لو تعرفوا شو مشتاقة لجدة وأهل جدة وقديش ذكرى آخر مرة كنا سوا بجدة لليوم ما فارقتني ..ورح يتجدد موعدنا بيوم حلو رح يجمعنا أنتوا وأنا بسهرة بعتقد هتكون مو حلوة عادي".

أصالة مع زوجها بعد شائعات الطلاق

وكان أنس نصري شقيق الفنانة أصالة نصري، كشف مؤخرا عن الظهور الأول لها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن بعد شائعات انفصالهما التي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.

ونشر أنس نصري، الصورة التي ظهر فيها بصحبة شقيقته وزوجها فائق وابنها خالد الذهبي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أجمل الأخبار هى التي تعيد الطمأنينة الى القلوب التي نحبها".

وتصدر اسم أصالة نصري، تريند محركات البحث خلال الأيام الماضية بسبب جدل شائعات انفصالها عن زوجها رجل الأعمال العراقي فائق حسن. وخرج خالد الذهبي ابن أصالة لينفي ما يتم تداوله من شائعات حول انفصال والدته عن زوجها، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "أخبار كاذبة".



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