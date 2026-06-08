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شبهوها بزوجة ميسي.. إنجي كيوان تخطف الأنظار بأحدث إطلالاتها والجمهور يعلق- صور

كتب : نوران أسامة

02:54 م 08/06/2026
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    أحدث ظهور لإنجي كيوان (1)
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    إنجي كيوان تتألق بإطلالة كاجوال
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    أحدث ظهور لإنجي كيوان (2)

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خطفت الفنانة إنجي كيوان، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت مجموعة من الصور الجديدة التي لاقت تفاعلا من متابعيها، فيما شبهها البعض بأنتونيلا روكوزو زوجة نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونشرت إنجي، الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالات كاجوال متنوعة، إذ ارتدت في إحدى الصور "توب" باللون الأصفر مع بنطلون جينز، بينما ظهرت في صور أخرى بإطلالة بسيطة وأنيقة اعتمدت فيها على "توب" أبيض.

تعليقات الجمهور

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "ما شاء الله" ، "فيه شبه بينك وبين أنتونيلا زوجة ميسي" ، ، "فوق مستوى التقييم" ، "حلويات"، "قمر يا جيجي".

إنجي كيوان في رمضان 2026

وشاركت إنجي كيوان في مسلسل "وننسى اللي كان" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وضم العمل نخبة من النجوم، بينهم ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، وشيرين رضا، ومحمد لطفي، وإيمان السيد، ومنة فضالي، وخالد سرحان، وإدوارد، إلى جانب إنجي كيوان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

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