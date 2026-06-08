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السيناريست تامر حبيب يشيد بمسلسل "ورد على فل وياسمين".. ماذا قال؟

كتب : هاني صابر

02:01 م 08/06/2026

تامر حبيب

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أشاد السيناريست تامر حبيب، بصناع وأبطال مسلسل "ورد على فل وياسمين"، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة من العمل، والتي شهدت تصاعدا قويا في الأحداث الدرامية وتفاعلا كبيرا من الجمهور.

تعليق تامر حبيب

وكتب تامر حبيب، عبر حسابه على "فيسبوك": "يا 100 ورد على فل على ياسمين عليكوا وعلى جمالكم ورقتكم".

تدور أحداث مسلسل "ورد على فل وياسمين" في 15 حلقة، ويعرض في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل عبر منصة "شاهد".

أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين

المسلسل بطولة صبا مبارك، وليد فواز، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، ميمي جمال، سلوى محمد علي، إسماعيل فرغلي، وياسر عزت، ومن تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، ومن إخراج محمود عبدالتواب.

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تامر حبيب ورد على فل وياسمين صبا مبارك

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