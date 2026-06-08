شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مجموعة من الصور الجديدة التي لاقت تفاعلا كبيرا وإعجابا واسعا من محبيها.

ونشرت منة فضالي، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ومكياج هادئ أبرز ملامح جمالها.

تعليقات الجمهور

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاء من بينها: "أجمل بنوتة"، "جمالك لا يوصف"، "جميلة جدا"، "منوش القمر"، "صباح السكر" و"عسولة أوي".

أعمال تستعد لها منة فضالي

تواصل منة فضالي تصوير مشاهدها في مسلسل "قلب شمس" من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم من بينهم يسرا، ودرة، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وانتصار، وسوسن بدر، وبسنت شوقي، وإدوارد، وأحمد وفيق، وعمرو وهبة، ونور إيهاب، وأشرف زكي.

مشاركة منة فضالي في دراما رمضان 2026

يذكر أن آخر مشاركات منة فضالي الدرامية كانت في مسلسل "وننسى اللي كان"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

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