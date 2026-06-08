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إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة من إيطاليا.. والجمهور يتفاعل

كتب : سهيلة أسامة

01:45 م 08/06/2026 تعديل في 01:45 م
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  • عرض 4 صورة
    إنجي المقدم في أحدث ظهور لها
  • عرض 4 صورة
    إنجي المقدم في أحدث ظهور لها
  • عرض 4 صورة
    إنجي المقدم في أحدث ظهور لها

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شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها ومتابعيها صورا جديدة من عطلتها الصيفية في إيطاليا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث استمتعت بالتجول بين شوارع المدينة ومعالمها السياحية.

تفاصيل إطلالة إنجي المقدم

وظهرت إنجي بإطلالة صيفية أنيقة وناعمة، مرتدية فستان أبيض طويل بتصميم بسيط، ونسقت معه حقيبة سوداء كبيرة وحذاء رياضي.

ونالت الصور إعجاب متابعيها الذين أشادوا بأناقتها وجمال إطلالتها، وجاءت بعض التعليقات: "قمر وجميلة"، "قمر يا نوجة"، الحلاوة كلها"، "برنسيسة".

إنجي المقدم في "قلب شمس"


وتستعد إنجي المقدم للمشاركة في بطولة مسلسل "قلب شمس" إلى جانب الفنانة يسرا، وهو من إخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي يتناول العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية المختلفة.

آخر أعمال إنجي المقدم


وكانت آخر مشاركات إنجي المقدم الدرامية من خلال مسلسل "الست موناليزا"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، وجوري بكر، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي.

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إنجي المقدم إطلالات قلب شمس

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