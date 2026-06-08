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بعد إعلان الطلاق للمرة الثالثة.. أحمد سعد يكشف مفاجأة: "علياء بسيوني لسه مراتي"

كتب : معتز عباس

12:53 ص 08/06/2026

أحمد سعد

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كشف الفنان أحمد سعد حقيقة انفصاله عن زوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة، بعدما انتشر مؤخرًا منشور على حساباته بمواقع التواصل يعلن فيه الانفصال
حقيقة انفصال أحمد سعد عن علياء بسيوني

وقال أحمد سعد خلال لقائه مع الإعلامى عمرو أديب في برنامج الحكاية: "اللى يتجوز ست زى علياء ميعرفش يتجوز تانى إنسانة لذيذة ومحترمة وأم مثالية، وشخصية جميلة، لكن الخلافات بتصل بين أي اتنين وفي أي بيت، والدنيا كلها فيها خلفات، وهي تظل أم عيالي"

وأضاف: "علياء لسة مراتي لغاية النهاردة وهي اللي نزلت بوست الانفصال عشان هي عصبية شوية، لكنها لسه مراتي وأم عيالي".

منشور الانفصال

يذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد أعلن انفصاله رسميًا عن زوجته علياء بسيونى فى مايو الماضي، بعدما أعلن الفنان أحمد سعد عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" انفصاله عن زوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة، وكتب: "نظرا للانفصال عن زوجتي السيدة علياء بسيوني للمرة الثالثة منذ ثلاثة أشهر، فأصبحت الآن غير مسؤولة عن إدارة أعمالي، وأني أقوم بإجراءات الطلاق من أم عيالي في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن إدارة الأعمال الجديدة خلال الأيام المقبلة".

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