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بالصور.. كارولين عزمي تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في روما

كتب : نوران أسامة

07:55 م 07/06/2026
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  • عرض 6 صورة
    اطلالة كارولين عزمي
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    رسام يقوم برسام كارولين في روما
  • عرض 6 صورة
    اطلالة كارولين عزمي
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    كارولين عزمي في روما (2)
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    كارولين عزمي في روما (1)

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شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها على السوشيال ميديا، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهرت في الصور بإطلالة صيفية أنيقة خلال زيارتها إلى نافورة تريفي الشهيرة في روما، إحدى أبرز الوجهات السياحية في إيطاليا.

تفاصيل إطلالة كارولين

وحرصت كارولين على التقاط عدد من الصور التذكارية وسط الأجواء الساحرة والمعالم التاريخية التي تتميز بها المدينة، وظهرت مرتدية فستانًا من الجينز باللون الأزرق بتصميم عصري أبرز أناقتها,.

وأرفقت كارولين الصور بتعليق كتبت فيه: "حبي"، لتتفاعل معها تعليقات الجمهور الذين أشادوا بإطلالتا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا قلبي"، حلوة الصورة"، "طول عمرك جميلة"، "احلويتي"، "أميرة روما".

مشاركة كارولين عزمي في دراما رمضان 2026

يُذكر أن كارولين عزمي شاركت في موسم دراما رمضان 2026 في مسلسل "رأس الأفعى"، إلى جانب نخبة من النجوم منهم أمير كرارة، شريف منير، ماجدة زكي، أحمد غزي، مراد مكرم، هبة عبدالغني، من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير.

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