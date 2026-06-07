كشف الفنان أحمد عبد الوهاب عن كواليس انضمامه إلى مسلسل ورد على فل وياسمين"، مؤكدًا أن السيناريو لفت انتباهه منذ اللحظات الأولى لقراءته.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، أن شركة الإنتاج أرسلت له السيناريو، وبعد قراءة أول حلقتين شعر بحماس كبير للمشاركة في العمل بسبب جودة الكتابة وتميز الشخصيات.

وقال عبدالوهاب إن أكثر ما جذبه في المسلسل هو حالة الدفء والاختلاف التي يحملها، موضحًا: "أول ما شركة الإنتاج كلمتني وقالولي عايزين نبعتلك مسلسل، بعتولي العمل وقريت أول حلقتين وانبسطت جدًا، المواقف مكتوبة حلوة والشخصيات مكتوبة بشكل كويس، وعجبني الاختلاف اللي موجود فيه، لأنه مسلسل دافئ وفيه روح خاصة".

وتحدث الفنان الشاب عن شخصية "طارق" التي يجسدها ضمن الأحداث، مؤكدًا أن تقديم الشخصيات القريبة من الواقع يمثل تحديًا أكبر من الشخصيات المركبة أو المعقدة.

ووصف طارق بأنه شاب كرّس حياته بالكامل للدراسة والعمل، قائلاً: "عايش بسهولة، قافلين عليه بيذاكر وبينجح وبيعمل ماجستير، وما بيعملش حاجة تانية في حياته، مالوش أي تجارب"، لافتًا إلى أن هذا النوع من الشخصيات يحتاج إلى تفاصيل دقيقة في الأداء حتى يبدو حقيقيًا ومقنعًا للمشاهد.



أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين



مسلسل ورد على فل وياسمين مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من صبا مبارك، وأحمد عبدالوهاب، وفدوى عابد، وهديل حسن، وسلوى محمد علي، وميمي جمال، وإسماعيل فرغلي، وهو من إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي.

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