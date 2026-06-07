كشف الفنان أحمد عبد الوهاب عن أسباب تفاعل زوجته داليا مع أحد أكثر المشاهد تأثيرًا في مسلسل "ورد على فل وياسمين"، والذي شهد إصابة شخصية إلهام بمرض اللوكيميا.



وخلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، تحدث أحمد عبد الوهاب عن الدور المحوري الذي تلعبه زوجته في حياته، قائلاً: "داليا بتدعمني جداً، وأنا ما أقدرش أستغنى عنها في أي حتة في حياتي وفي أي مرحلة".

وأضاف: "هي الداعم الرئيسي والكبير ورايا، والشخص اللي باخد رأيه وبثق في رأيه، داليا ليها جانب مهم جداً جداً في حياتي"، مؤكدًا أن وجودها يمثل مصدر دعم وثقة في مختلف خطواته الشخصية والمهنية.

مشهد إصابة إلهام (صبا مبارك) باللوكيميا، ترك أثرًا خاصًا لدى زوجته، ما دفعها إلى إعادة نشره عبر حسابها الشخصي، مؤكدة أنه يشبه إلى حد كبير التجربة التي مرت بها في حياتها.

يذكر أن داليا زوجة احمد عبدالرحمن قد خاضت رحلة علاج شاقة مع مرض السرطان بدأت عام 2015، قبل أن تحقق تعافيًا كبيرًا في 2022، لتواصل حياتها بقوة وإصرار.

أبطال مسلسل ورد على فل وياسمين



مسلسل ورد على فل وياسمين مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من صبا مبارك، وأحمد عبدالوهاب، وفدوى عابد، وهديل حسن، وسلوى محمد علي، وميمي جمال، وإسماعيل فرغلي، وهو من إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي.

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