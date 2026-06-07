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بإطلالة ملكية.. درة تخطف الأنظار بجوار سيارتها الفارهة رولز رويس

كتب : معتز عباس

06:41 م 07/06/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    احدث ظهور للفنانة درة
  • عرض 13 صورة
    دةر داخل سيارتها (1)
  • عرض 13 صورة
    دةر داخل سيارتها (2)
  • عرض 13 صورة
    الفنانة درة
  • عرض 13 صورة
    دةر داخل سيارتها (3)
  • عرض 13 صورة
    الفنانة درة أمام رولز رويس
  • عرض 13 صورة
    درة تخطف الانظار داخل سيارتها (2)
  • عرض 13 صورة
    درة تخطف الانظار داخل سيارتها (1)
  • عرض 13 صورة
    درة تخطف الانظار داخل سيارتها (3)
  • عرض 13 صورة
    درة تخطف الانظار داخل سيارتها (4)
  • عرض 13 صورة
    درة تستعرض سيارتها رولز رويس (3)
  • عرض 13 صورة
    درة تستعرض سيارتها رولز رويس (2)

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خطفت الفنانة درة الأنظار بإطلالة أنيقة وراقية أثناء ظهورها بجوار سيارتها رولز رويس الفارهة.

درة تتألق بجوار رولز رويس الفارهة

وشاركت درة متابعيها على موقع "انستجرام" مجموعة صور داخل سيارتها "رولز رويس"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وساحرة، مرتدية فستان طويل باللون الأصفر الفاتح.

حازت الصور على تفاعل واسع من متابعيها الذين أشادوا بأناقتها واختيارها المميز للإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا دودو"، "نجمة وروعة"، "العربية جميلة معاكي"، "أجمل واحدة"، "شو هالجمال".

مسلسلات الفنانة درة

آخر أعمال الفنانة درة

كانت المشاركة في مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

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رولز رويس درة انستجرام الفنانين نجوم الفن

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