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مايا دياب تتألق بإطلالة جريئة.. والجمهور يعلق: "إحنا بنكبر وإنتي لا"

كتب : نوران أسامة

06:02 م 07/06/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بإطلالة جريئة مايا دياب تتألق في أحدث ظهور لها (1)
  • عرض 8 صورة
    مايا دياب تتألق من خلال أحدث ظهور (2)
  • عرض 8 صورة
    مايا دياب تشارك جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها عبر موقع إنستجرام (2)
  • عرض 8 صورة
    مايا دياب تشارك جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها عبر موقع إنستجرام (1)
  • عرض 8 صورة
    مايا دياب تتألق من خلال أحدث ظهور (3)
  • عرض 8 صورة
    مايا دياب تتألق من خلال أحدث ظهور (1)
  • عرض 8 صورة
    بإطلالة جريئة مايا دياب تتألق في أحدث ظهور لها (2)

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شاركت الفنانة مايا دياب جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها، أثناء إحيائها أحد الأفراح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي لاقت تفاعلا واسعا من متابعيها.

ونشرت مايا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الوردي، خطفت به الأنظار.

تعليقات الجمهور على صور مايا دياب

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "إيه القمر ده"، و"جمالك"، و"قمراية"، و"باربي"، و"خطيرة"، و"ما شاء الله"، و"إحنا بنكبر وإنتِ لا"، و"الديفا".

رحلة مايا دياب إلى باريس

وكانت مايا دياب استمتعت مؤخرا بعطلتها الصيفية في باريس، وكشفت عن وجودها هناك من خلال صور ومقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت مايا بإطلالة كاجوال صيفية أثناء تجولها في شوارع العاصمة الفرنسية، حيث لفتت الأنظار بإطلالتها المميزة.

آخر أعمال مايا دياب

يُذكر أن آخر أعمال مايا دياب كانت أغنية "قبة"، التي طرحتها في فبراير 2026، وتعتمد على إيقاع الدبكة البدوية بأسلوب عصري.

أغنية "قبة" من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع هادي شرارة.


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